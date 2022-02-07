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Двум сотням посетителей ресторана на юге Петербурга пришлось досрочно закончить ужин из-за звонка из Ирана

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Сумки посетительниц ресторана в Московском районе подверглись тщательной проверке во время спонтанного визита полиции в заведение.

Силовиков в «Европу» на Витебском проспекте отправил звонок неизвестного с телефона в Иране, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 февраля. Неизвестный позвонил накануне около половины седьмого вечера и сообщил, что в сумке одной из клиенток ресторана лежит бомба, которая взорвется в течение получаса.

Сотрудники полиции проверили не только вещи клиентов, но и помещения заведения.

Всего на улицу вывели 200 человек, включая персонал ресторана.

Ничего взрывоопасного не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

Батарейкин
Про существование платных и б/п программ подмены тлф номера, конечно же, никто никогда не слышал!?
killbeachtrash
Осмелюсь спросить...Ресторан еврейской национальной кухни ?
AlBerkut
А что так мелко - ресторан, сумки...
Планета Земля заминирована, срочно проверить, а на время проверки эвакуировать всех жителей на другую, безопасную планету.
Следующим этапом будет солнечная система, галактика 😉😂😂
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