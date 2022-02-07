Двум сотням посетителей ресторана на юге Петербурга пришлось досрочно закончить ужин из-за звонка из Ирана

Сумки посетительниц ресторана в Московском районе подверглись тщательной проверке во время спонтанного визита полиции в заведение.



Силовиков в «Европу» на Витебском проспекте отправил звонок неизвестного с телефона в Иране, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 февраля. Неизвестный позвонил накануне около половины седьмого вечера и сообщил, что в сумке одной из клиенток ресторана лежит бомба, которая взорвется в течение получаса.



Сотрудники полиции проверили не только вещи клиентов, но и помещения заведения.

