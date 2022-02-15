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Учебный день в школах Калининского района закончился, не начавшись

Родители сразу нескольких школ Калининского района получили утром 15 февраля сообщения от учителей о том, что занятий для детей не будет.

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Так, в Бестужевской гимназии уроки отменены до конца проверки здания учебного заведения после полученного письма о заложенной бомбе.

Читатели «Фонтанки» также сообщают об аналогичном сообщении, которое получили в школе 158. «Дети не могут выйти с карантина», — сетуют родители старшеклассников.

В правоохранительных органах Петербурга «Фонтанке» сообщили, что проверки связаны с письмом о заминировании школ Калининского района, которое получили рано утром.

Накануне силовики проверяли не только школы, но и детские сады района. Ничего взрывоопасного не нашли.

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Комментарии (3)

Цитата Лаврова
Во дворе школы-интерната стоят дети с ДЦП. Туда, видимо, тоже позвонили. А таким детям ведь добраться до школы весьма непросто.
Квакин
Ну и кто же это хулиганит? Школота или небратья?
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