Учебный день в школах Калининского района закончился, не начавшись

Так, в Бестужевской гимназии уроки отменены до конца проверки здания учебного заведения после полученного письма о заложенной бомбе.



Читатели «Фонтанки» также сообщают об аналогичном сообщении, которое получили в школе 158. «Дети не могут выйти с карантина», — сетуют родители старшеклассников.



В правоохранительных органах Петербурга «Фонтанке» сообщили, что проверки связаны с письмом о заминировании школ Калининского района, которое получили рано утром.



Накануне силовики проверяли не только школы, но и детские сады района. Ничего взрывоопасного не нашли.

