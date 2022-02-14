Школы и сады Калининского района приостановили работу из-за письма

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что в нескольких учебных заведениях Калининского района утром 14 февраля оповестили родителей о том, что нужно забрать детей. В качестве причины назвали приезд полиции после письма о заложенных бомбах.
По данным нашего издания, письмо получили на электронную почту в школе 184. В нем говорилось также о том, что заминированы все детские сады района.
По данным читателей, по домам отпустили учащихся школ 121 и 470, а вот школьники из 175-й ждут окончания проверки на спортивной площадке на улице.