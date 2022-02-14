Школы и сады Калининского района приостановили работу из-за письма

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что в нескольких учебных заведениях Калининского района утром 14 февраля оповестили родителей о том, что нужно забрать детей. В качестве причины назвали приезд полиции после письма о заложенных бомбах.



По данным нашего издания, письмо получили на электронную почту в школе 184. В нем говорилось также о том, что заминированы все детские сады района.