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Школы и сады Калининского района приостановили работу из-за письма

Анонимное письмо отправило школьников и воспитанников детских садов Калининского района по домам.

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Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что в нескольких учебных заведениях Калининского района утром 14 февраля оповестили родителей о том, что нужно забрать детей. В качестве причины назвали приезд полиции после письма о заложенных бомбах.

По данным нашего издания, письмо получили на электронную почту в школе 184. В нем говорилось также о том, что заминированы все детские сады района.

Фото: читатель Анна
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По данным читателей, по домам отпустили учащихся школ 121 и 470, а вот школьники из 175-й ждут окончания проверки на спортивной площадке на улице.

Фото: читатель Анна

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Комментарии (2)

инкогнитто
119ая дома
vader
"а вот школьники из 175-ой ждут окончания проверки на спортивной площадке на улице."

Да-да, именно так! Мало соплей в школах, мало! Надо добавить!
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