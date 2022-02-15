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Канада пообещала Украине летальное оружие, США — кредитные гарантии

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После беседы с украинскими партнёрами и в связи с «серьёзностью ситуации» Оттава решила предоставить Киеву летальное оружие на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (467,8 миллиона рублей). Об этом, как передаёт 15 февраля РИА Новости, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции.

«Я одобрил выделение [Украине] летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона долларов», — отметил Трюдо.

По данным канадского министерства обороны, это будут пулеметы, снайперские винтовки, ружья, пистолеты и 1,5 миллиона патронов.

США, по словам госсекретаря страны Энтони Блинкена, предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов.

«Правительство США предлагает суверенные кредитные гарантии Украине на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы поддержать программу ее экономических реформ и продолжение взаимодействия с Международным валютным фондом», — цитирует заявление Блинкена РИА.

США уже несколько недель подозревают Россию в подготовке к вторжению на Украину и даже называют дату — 16 февраля. Российская сторона опровергает эти подозрения. Десятки стран призвали своих граждан покинуть Украину.

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Комментарии (1)

Денеб
Нелегко противостоять всему цивилизованному миру..... Судьба изгоя незавидна.....
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