Канада пообещала Украине летальное оружие, США — кредитные гарантии

После беседы с украинскими партнёрами и в связи с «серьёзностью ситуации» Оттава решила предоставить Киеву летальное оружие на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (467,8 миллиона рублей). Об этом, как передаёт 15 февраля РИА Новости, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции.



«Я одобрил выделение [Украине] летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона долларов», — отметил Трюдо.



По данным канадского министерства обороны, это будут пулеметы, снайперские винтовки, ружья, пистолеты и 1,5 миллиона патронов.

