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«Это чудо, это будущее нашей поэзии»: Серафиму Сапрыкину пригласили выступить на литературном фестивале в Петербурге

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Серафиму Сапрыкину и ее стихи ждут на «Книжном маяке Петербурга». Фестиваль состоится с 18 по 20 февраля, дата выступления Сапрыкиной пока неизвестна.

Как сообщили организаторы литературного фестиваля «Книжный маяк Петербурга» на пресс-конференции, ожидается, что Сапрыкина станет гостьей того же мероприятия, что и поэтесса Юлия Пикалова. При этом в доступной на момент публикации программе их имен нет. Окончательный вариант программы еще формируют.

Решение о приглашении Сапрыкиной на фестиваль прокомментировал музыкант и писатель Михаил Казинник, который тоже станет одним из гостей «Книжного маяка». Он сравнил Сапрыкину с Иосифом Бродским, Анной Ахматовой и Мариной Цветаевой.

«У нас в России продолжается идея Ахматовой, Цветаевой, Софии Парнок, то есть продолжается традиция великой поэзии женщин, причем это настоящая большая поэзия. Поэтому мы пригласили Серафиму совсем не в качестве героя скандального эпоса, который устроился вокруг нее, а как настоящего поэта, потому что все, что происходит с Серафимой, включая судимость, — это мне четко напоминает историю с Иосифом Бродским», — заявил Казинник.

Он призвал всех желающих послушать и почитать ее стихи и выразил надежду, что для многих Серафима Сапрыкина станет настоящим открытием.

«Она владеет словом на таком уровне, на котором сейчас женщины не владеют, извините за гендерно такую поддерживающую идею. Серафима — это чудо, это будущее нашей поэзии. Если мы ее не посадим, не забьем, если она не покончит жизнь самоубийством, если она вырвется из своей каморки с мужем и ребенком и если у нее будет свой кабинетик маленький хотя бы, знаете, будет у нас еще один поэт», — добавил Казинник и отметил, что «мы большие мастаки по уничтожению поэтов».

Отметим, мероприятия «Книжного маяка Петербурга» будут проходить в смешанном формате. Часть из них будет доступна только онлайн, а некоторые — как в трансляции, так и вживую. В каком формате пройдет встреча с участием Сапрыкиной, никто из организаторов не уточнил.

На прошлой неделе бывшая сотрудница петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина рассказала в Facebook, что уволилась из школы после того, как директор якобы заявила, что Хармс и Введенский были «врагами народа» и «пособниками фашистов». В образовательном учреждении началась проверка. Позже стало известно, что у Сапрыкиной есть судимость. Сама поэтесса все отрицает.

Подробнее о том, как «петербургская учительница» оказалась «волгоградской уголовницей Симой», читайте в материале «Фонтанки».

Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»

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Комментарии (36)

Милая +
Какая своеобразная реклама IV фестиваля "Книжный маяк Петербурга". Может быть кто-то зарегистрируется для участия в нём ради новорожденной поэтессы с сомнительным прошлым. Дожили, в культурной столице приходится привлекать участников мероприятия с помощью таких методов!
Цитата Лаврова
КазиНик
виктор эммануил
уж лучше стихи ,чем истории про людей в трениках и красных пиджаках.
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