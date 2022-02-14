«Это чудо, это будущее нашей поэзии»: Серафиму Сапрыкину пригласили выступить на литературном фестивале в Петербурге

Серафиму Сапрыкину и ее стихи ждут на «Книжном маяке Петербурга». Фестиваль состоится с 18 по 20 февраля, дата выступления Сапрыкиной пока неизвестна.

Как сообщили организаторы литературного фестиваля «Книжный маяк Петербурга» на пресс-конференции, ожидается, что Сапрыкина станет гостьей того же мероприятия, что и поэтесса Юлия Пикалова. При этом в доступной на момент публикации программе их имен нет. Окончательный вариант программы еще формируют.

Решение о приглашении Сапрыкиной на фестиваль прокомментировал музыкант и писатель Михаил Казинник, который тоже станет одним из гостей «Книжного маяка». Он сравнил Сапрыкину с Иосифом Бродским, Анной Ахматовой и Мариной Цветаевой.



«У нас в России продолжается идея Ахматовой, Цветаевой, Софии Парнок, то есть продолжается традиция великой поэзии женщин, причем это настоящая большая поэзия. Поэтому мы пригласили Серафиму совсем не в качестве героя скандального эпоса, который устроился вокруг нее, а как настоящего поэта, потому что все, что происходит с Серафимой, включая судимость, — это мне четко напоминает историю с Иосифом Бродским», — заявил Казинник.

Он призвал всех желающих послушать и почитать ее стихи и выразил надежду, что для многих Серафима Сапрыкина станет настоящим открытием.

«Она владеет словом на таком уровне, на котором сейчас женщины не владеют, извините за гендерно такую поддерживающую идею. Серафима — это чудо, это будущее нашей поэзии. Если мы ее не посадим, не забьем, если она не покончит жизнь самоубийством, если она вырвется из своей каморки с мужем и ребенком и если у нее будет свой кабинетик маленький хотя бы, знаете, будет у нас еще один поэт», — добавил Казинник и отметил, что «мы большие мастаки по уничтожению поэтов».

