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Италия не рекомендует авиакомпаниям летать над Украиной

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Национальная служба гражданской авиации Италии рекомендовала отечественным авиакомпаниям избегать неба над Украиной. Об этом 14 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В связи с вашим запросом мы информируем, что ENAC выпустила ноту с предложением всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над Украиной», — заявил транспортный регулятор.

Нестабильная геополитическая ситуация вынудила ряд страховых компаний прекратить страхование самолетов, пролетающих над Украиной. Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной из соображений безопасности. Нидерландская компания KLM временно прекратила выполнять рейсы в Киев.

Тем временем небо над Украиной остается открытым. Секретарь Совета нацбезопасности заявил, что решение о закрытии воздушного пространства и портов пока не обсуждается. Киев призвал медиа не сеять панику.

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Комментарии (3)

265055770
Ну все. Над Беларусью не летают, над Украиной тоже. Скоро через полюс к нам летать будут.
VKuser551257745
просто американцы сваливают наконец с Украины, под предлогом эвакуации из -за якобы готовящегося нападения.
Убегать в панике , как из Афгана они не хотят. Хотят сохранить лицо
alex_k
трусы, ничего не будет
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