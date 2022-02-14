Италия не рекомендует авиакомпаниям летать над Украиной

Национальная служба гражданской авиации Италии рекомендовала отечественным авиакомпаниям избегать неба над Украиной. Об этом 14 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.



«В связи с вашим запросом мы информируем, что ENAC выпустила ноту с предложением всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над Украиной», — заявил транспортный регулятор.



Нестабильная геополитическая ситуация вынудила ряд страховых компаний прекратить страхование самолетов, пролетающих над Украиной. Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной из соображений безопасности. Нидерландская компания KLM временно прекратила выполнять рейсы в Киев.

