Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной из соображений безопасности

Норвежская авиакомпания Norwegian приостановила полеты над территорией Украины из соображений безопасности. Об этом 14 февраля перевозчик сообщил телеканалу TV2.



«Мы приняли это решение на основе комплексной оценки ситуации с безопасностью. До особого распоряжения мы решили не летать над Украиной», — сообщили в авиакомпании.



Отмечается, что власти Норвегии рекомендуют гражданам воздержаться от поездок на Украину, в Россию и Белоруссию из-за «серьезной и непредсказуемой ситуации с безопасностью».

