FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной из соображений безопасности

3
Печать

Норвежская авиакомпания Norwegian приостановила полеты над территорией Украины из соображений безопасности. Об этом 14 февраля перевозчик сообщил телеканалу TV2.

«Мы приняли это решение на основе комплексной оценки ситуации с безопасностью. До особого распоряжения мы решили не летать над Украиной», — сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что власти Норвегии рекомендуют гражданам воздержаться от поездок на Украину, в Россию и Белоруссию из-за «серьезной и непредсказуемой ситуации с безопасностью».

Ранее ряд государств обратились к своим гражданам с призывом покинуть Украину. Нидерландская компания KLM приостановила полеты туда, сообщалось, что так могут поступить и другие перевозчики. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что небо над страной остается открытым.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

RMN
Местные дурики зайдутся от гордости.
SU LUX INN
добрая Новость! поможет норвежцам сохранить Безопасность!
266410437
Суровые норвежские парни поступили со всей северной суровостью.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний