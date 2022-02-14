Проект по сохранению духовных ценностей прокомментировали в Росгосцирке

Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков выразил уверенность, что идея укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей очень важна, однако у деятелей культуры не должно возникать ощущение навязывания постулатов. Также он заявил, что хотел бы, чтобы в процессе доработки документа были учтены все доводы и замечания.



«Бесспорно, мы считаем саму идею укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей крайне важной. Но при этом ни у кого из членов нашего общества и у деятелей культуры не должно возникать ощущения цензуры, навязывания тех или иных постулатов», — цитирует Белякова 14 февраля РИА Новости.

