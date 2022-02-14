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Проект по сохранению духовных ценностей прокомментировали в Росгосцирке

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Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков выразил уверенность, что идея укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей очень важна, однако у деятелей культуры не должно возникать ощущение навязывания постулатов. Также он заявил, что хотел бы, чтобы в процессе доработки документа были учтены все доводы и замечания.

«Бесспорно, мы считаем саму идею укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей крайне важной. Но при этом ни у кого из членов нашего общества и у деятелей культуры не должно возникать ощущения цензуры, навязывания тех или иных постулатов», — цитирует Белякова 14 февраля РИА Новости.

Ранее «Фонтанка» писала, что Министерство культуры России приостановило обсуждение проекта «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» из-за критики.

Подробнее о том, что думают об этом проекте эксперты, — читайте в нашем материале.

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Мне снился нынче страшный сон.И в нём я видел очень ярко,сын Жириновского солдат,а дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут две дочки Путина в атаку,и нажимая на курки,кричат за Родину за Папу.
Тут танк горящий на боку,а в нем Медведева сынок,и дочь отважного Шойгу,его достав несёт в медблок.
Продолжение следует.
AndrewBarsik
Неплохо бы услышать мнение и рядовых артистов цирка. Уверен, что многие из них не потерпят цензуры. Хищники, слоны и обезьяны однозначно будут против.
Спикуль
Конкуренты документ разработали. Из другого цирка. Но когда каждый день какие-то хохмочки,даже уже и не смешно,а тревожно...
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