Суд разрешил Tor обжаловать блокировку в России

Саратовский суд разрешил браузеру Tor обжаловать блокировку в России.



«Вынесено определение о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы», — сообщает 14 февраля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.



Tor Project подал апелляцию на решение суда о блокировке в январе. Если жалобу примут к рассмотрению, то ее передадут в Саратовский суд.



В декабре прошлого года Роскомнадзор отправил Tor Project уведомление о внесении в реестр запрещенных сайтов. Официально блокировка произошла 8 декабря, однако на следующий день сеть браузера Tor вновь заработала.

