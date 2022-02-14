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Суд разрешил Tor обжаловать блокировку в России

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Саратовский суд разрешил браузеру Tor обжаловать блокировку в России.

«Вынесено определение о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы», — сообщает 14 февраля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Tor Project подал апелляцию на решение суда о блокировке в январе. Если жалобу примут к рассмотрению, то ее передадут в Саратовский суд.

В декабре прошлого года Роскомнадзор отправил Tor Project уведомление о внесении в реестр запрещенных сайтов. Официально блокировка произошла 8 декабря, однако на следующий день сеть браузера Tor вновь заработала.

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Комментарии (2)

266115685
Сирожа, сын мушкедора подсуетился😂
261224401
вообще-то, у меня все работает...
да и как же без тор добраться до бесплатных научных статей проектов sciencedirect ком или refseek ком или scienceresearch ком...
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