FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
73.85р83.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Сеть Tor вновь заработала в России после блокировки Роскомнадзора

5
Печать

Сеть браузера Tor вновь заработала в России утром 9 декабря. Об этом сообщает проект «Роскомсвобода».

«Сегодня утром блокировку сети Tor (IP-адресов известных нод, некоторых мостов и транспорта snowflake) убрали, доступ к сети Tor у российских пользователей опять работает. Блокируется только веб-сайт torproject.org», — говорится в сообщении.

Это означает, что пользователи вновь могут пользоваться системой прокси-серверов для доступа к даркнету, а заблокирован только основной сайт проекта.

Напомним, накануне о блокировке Tor официально сообщил Роскомнадзор.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

DimDimych
Суть таботы тор-браузера такова, что заблоировать его просто невозможно. Это тоже самое, что пытаться заблокировать торренты - сам сайт с торрент-файлом заблокировать можно, а вот милионы пользователей сидящих на раздаче, не заблокировать никак.
AndrewBarsik
Если вместо головы точка опоры, и руки растут из неё, то сложно сделать что-нибудь эффективное. Одно обидно, что недоразумение, именуемое "РКН", существует за счёт налогоплательщиков. Мы вынужденно кормим дармоедов, которые мешают нам жить.
zelf
Ха-ха-ха. Я уже писал, что у них кишка тонка.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1