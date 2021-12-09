Сеть Tor вновь заработала в России после блокировки Роскомнадзора

Сеть браузера Tor вновь заработала в России утром 9 декабря. Об этом сообщает проект «Роскомсвобода».



«Сегодня утром блокировку сети Tor (IP-адресов известных нод, некоторых мостов и транспорта snowflake) убрали, доступ к сети Tor у российских пользователей опять работает. Блокируется только веб-сайт torproject.org», — говорится в сообщении.



Это означает, что пользователи вновь могут пользоваться системой прокси-серверов для доступа к даркнету, а заблокирован только основной сайт проекта.



Напомним, накануне о блокировке Tor официально сообщил Роскомнадзор.

