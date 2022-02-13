Шёл — и нет. Представитель подрядчика рассказал подробности о падении рабочего на Биржевом мосту

Как рассказал сотрудник компании, которая занимается ремонтом переправы, несчастный случай произошёл, когда бригады возвращались на рабочие места после обеда. Первым шёл пострадавший. В его обязанности входит демонтаж старых элементов на опоре № 4, но, как отмечают очевидцы, пострадал он не на своём рабочем месте.
Момент падения его коллеги не видели. Полагают, что мужчина то ли поскользнулся, то ли оступился. По словам одного из них: «Вот человек шёл, а потом его нет».
Мужчина упал в опору разводного пролёта. Как объясняют в компании «Возрождение», это высота в 3–4 метра. Из котлована пострадавшего поднимали спасатели, он был в сознании.
«Сразу же подошли все наши, вызвали скорую. Врач приехал, обследовал и первое, что сказал: «Сломана ключица». Всё остальное — только после обследования в больнице», — рассказал представитель компании. По его словам, высотные работы ведутся со страховкой. Все обстоятельства случившегося выясняются.