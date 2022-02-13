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Шёл — и нет. Представитель подрядчика рассказал подробности о падении рабочего на Биржевом мосту

Рабочий, пострадавший при ремонте Биржевого моста в Петербурге 13 февраля, упал с высоты не более четырёх метров. Об этом «Фонтанке» сообщил начальник строительного управления филиала «Искусственные сооружения» ООО «Возрождение».

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Как рассказал сотрудник компании, которая занимается ремонтом переправы, несчастный случай произошёл, когда бригады возвращались на рабочие места после обеда. Первым шёл пострадавший. В его обязанности входит демонтаж старых элементов на опоре № 4, но, как отмечают очевидцы, пострадал он не на своём рабочем месте.

Момент падения его коллеги не видели. Полагают, что мужчина то ли поскользнулся, то ли оступился. По словам одного из них: «Вот человек шёл, а потом его нет».

Мужчина упал в опору разводного пролёта. Как объясняют в компании «Возрождение», это высота в 3–4 метра. Из котлована пострадавшего поднимали спасатели, он был в сознании.

«Сразу же подошли все наши, вызвали скорую. Врач приехал, обследовал и первое, что сказал: «Сломана ключица». Всё остальное — только после обследования в больнице», — рассказал представитель компании. По его словам, высотные работы ведутся со страховкой. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Биржевой мост закрыли для пешеходов и автомобилей с 9 октября, схемы движения — здесь. В конце декабря в КРТИ заявили, что работы, запланированные до мая 2023 года, идут с опережением графика, открыть движение по переправе предполагается этой осенью.

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Комментарии (2)

kopenkin
"но, как отмечают очевидцы, пострадал он не на своём рабочем месте"
Да-да, сейчас будут топить за то, что сам виноват, зашел туда, где не должен был находиться.
ДуремарСПб.
Никто не виноват короче,пострадавшего наша самая передовая медицина в мире уже наверно поставила на ноги.Меры безопасности тоже соблюдены.Мост на месте.
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