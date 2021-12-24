Биржевой мост откроют в октябре в 2022 года. Пешеходам дадут простор

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Как рассказал журналистам 24 декабря глава КРТИ Андрей Левакин, раньше речь шла о ноябре 2022 года, но подрядчик — компания «Возрождение» — ускорился. Сейчас выполнены работы на 470 млн рублей из 2,4 млрд контракта. Уже разобраны противовесы и идет монтаж поперечных балок. Левакин отметил, что планируется расширение пешеходных тротуаров.
Мост закрыли для пешеходов и автомобилей с 9 октября, предполагалось, что такой режим будет действовать до конца ноября 2022 года, схемы движения — здесь. Работы по ремонту за 2,4 млрд рублей выполняет компания «Возрождение», закончить надо не позднее 5 мая 2023-го.