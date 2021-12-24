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Биржевой мост откроют в октябре в 2022 года. Пешеходам дадут простор

Биржевой мост, который находится на реконструкции, планируют открыть для автомобилей и пешеходов в октябре 2022 года. Работы идут с опережением.

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Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Как рассказал журналистам 24 декабря глава КРТИ Андрей Левакин, раньше речь шла о ноябре 2022 года, но подрядчик — компания «Возрождение» — ускорился. Сейчас выполнены работы на 470 млн рублей из 2,4 млрд контракта. Уже разобраны противовесы и идет монтаж поперечных балок. Левакин отметил, что планируется расширение пешеходных тротуаров.

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Мост закрыли для пешеходов и автомобилей с 9 октября, предполагалось, что такой режим будет действовать до конца ноября 2022 года, схемы движения — здесь. Работы по ремонту за 2,4 млрд рублей выполняет компания «Возрождение», закончить надо не позднее 5 мая 2023-го.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

angel of death
2,4 млрд рублей - неплохое такое возрождение.... они его из 10-рублёвых монет отливают что ли? =))))
hal9000
А он что закрыт??..пешеходы ходят а что еще надо..автомобили??..так то еслиб поактивней работали то ..а тут что..один работает остальные смотрят..стандартная схема..зарплаты маленькие ,выдают одно а на руки получают солвершенно другое в два ато и три раза меньше ..конечно никто рабогтать небудет..скажут..нафиг надо за такие копейки,давай ты сейчас порабаотай а я покурю пока..потом я поработаю а ты покуришь..
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