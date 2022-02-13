Рабочий сорвался с высоты при реконструкции Биржевого моста

Скопление экстренных служб на Биржевом мосту около половины второго часа дня в воскресенье заметила читательница «Фонтанки». «На территорию подъехало несколько пожарных машин, полиция и карета скорой помощи. В данный момент на носилках пострадавшего погрузили в реанимобиль», — рассказала она.
По информации редакции, мужчина сорвался с высоты незадолго до часа дня. Бригада медиков увезла его с переломом руки.
В компании «Возрождение», которая занимается ремонтом моста, «Фонтанке» подтвердили госпитализацию рабочего: «Увезли на скорой, подробности выясняются».
Переправу закрыли для пешеходов и автомобилей с 9 октября, схемы движения — здесь. В конце декабря в КРТИ заявили, что работы, запланированные до мая 2023 года, идут с опережением, открыть движение по Биржевому мосту предполагается этой осенью.