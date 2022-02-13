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Рабочий сорвался с высоты при реконструкции Биржевого моста

Скорая увезла в больницу рабочего, который пострадал при реконструкции Биржевого моста в Петербурге 13 февраля. По предварительным данным, у мужчины сломана рука.

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Скопление экстренных служб на Биржевом мосту около половины второго часа дня в воскресенье заметила читательница «Фонтанки». «На территорию подъехало несколько пожарных машин, полиция и карета скорой помощи. В данный момент на носилках пострадавшего погрузили в реанимобиль», — рассказала она.

автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»
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По информации редакции, мужчина сорвался с высоты незадолго до часа дня. Бригада медиков увезла его с переломом руки.

В компании «Возрождение», которая занимается ремонтом моста, «Фонтанке» подтвердили госпитализацию рабочего: «Увезли на скорой, подробности выясняются».

Переправу закрыли для пешеходов и автомобилей с 9 октября, схемы движения — здесь. В конце декабря в КРТИ заявили, что работы, запланированные до мая 2023 года, идут с опережением, открыть движение по Биржевому мосту предполагается этой осенью.

автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»

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Комментарии (6)

VKuser133194187
Стройка - зона повышенной опасности. И профессионалы могут пострадать. Это же не за компом целый день сидеть.
07A
Почти каждую неделю кто то падает с высоты.
ivan5_5e4d10fe646f6
Предлаraю переименoвать биржевoй мoст в "мoст нарушения правил oхраны труда для ускoрения сдачи рабoт кoрпoрациями при пoлнoм бездействии надзoра". Мoжет тorда кoro тo oтправят на пoвышение и все начнут свoи oбязаннoсти испoлнять не в зарплатнoй ведoмoсти а в жизни.
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