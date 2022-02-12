В Кремле рассказали, о чем Путин и Байден говорили по телефону

Американский президент озвучил Владимиру Путину идеи по гарантиям безопасности, однако они, по словам помощника президента, не учитывают главные российские инициативы и озабоченности.

«Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы», — подчеркнул Ушаков.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным упомянул возможные жесткие санкции в отношении Москвы. Об этом 12 февраля рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

«Президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, несомненно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив», — цитирует ТАСС Ушакова.



По его словам, российский и американский лидеры в разговоре не коснулись темы об обнаружении подлодки США в территориальных водах России.



Ранее свою оценку разговора политиков озвучил Белый дом: Байден предупредил собеседника, что США готовы продолжить следовать дипломатическим путем, но также готовы и к альтернативным сценариям.



Ранее Владимир Путин созвонился с французским лидером Эммануэлем Макроном, главной темой этих переговоров также стал украинский вопрос. Президент России коснулся спекуляций в отношении темы о якобы готовящемся вторжении в Украину.



«Фонтанка» рассказывала, какие события разворачиваются в течение последних дней, когда ситуация вокруг Украины стала накаляться.

