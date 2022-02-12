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Как заработать на доверчивых петербуржцах три миллиона за 24 часа

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Мошенники продолжают оттачивать немудрёные спектакли на петербургской публике. «Фонтанка» 12 февраля подсчитала, сколько они заработали за день на горожанах. Причем кого-то удалось обвести вокруг пальца дважды.

Дешевле всего доверчивость обошлась 71-летней жительнице Кронштадта. 10 февраля она отдала 100 тысяч рублей незнакомцу в чёрном, уверенная, что спасает от уголовного дела попавшую в аварию дочь.

В тот же день и в той же роли небескорыстного, но готового к сотрудничеству полицейского аферисты предстали перед 76-летней дамой с проспекта Луначарского. Получив от неё 400 тысяч рублей, мошенники не удовлетворились и решили, что для дочери пенсионерка сможет найти ещё. Через полтора часа женщина выложила дополнительные 150 тысяч рублей.

Ещё одна обманутая из Калининского района доверилась сказке о том, что кто-то пытается списать деньги с ее карты. Продиктовав звонившему код из СМС, 76-летняя женщина лишилась 300 тысяч.

Данные карты собеседнику в трубке раскрыл и 72-летний энергетик Балтийской академии туризма и предпринимательства. Баланс тут же ушёл в ноль — мошенники списали 101 тысячу 500 рублей.

«Сотрудники службы безопасности банка», обрывавшие телефон 70-летней пенсионерки с Ленинского проспекта, вынудили её прогуляться к банкомату и перевести на неизвестный счёт 200 тысяч.

Самый ощутимый удар по кошельку получила 68-летняя жительница Кушелевской дороги. 10 февраля она испугалась того, что хакеры взломали базу данных «Госуслуг», и подарила мошенникам 829 тысяч рублей. Утром следующего дня она же ответила «банкирам» и перевела ещё 916 тысяч.

Общая сумма похищенного из заявлений, поступивших в полицию накануне, чуть-чуть не дотянула до 3 миллионов рублей.

Для телефонных аферистов это мелочь. Запугивая хакерами и обещая обеспечить безопасность, преступникам в Петербурге как-то удалось выманить более 9 миллионов рублей за один звонок. Племянник Сталина после телефонной беседы отдал 16 миллионов. От «службы безопасности банка» страдают даже русскоязычные жители Финляндии.

Подробнее о том, какие сказки рассказывают мошенники и какими чинами козыряют, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (10)

Сергей Шевчук
Это ужасно, что люди со свой наивностью теряют средства. Государство защите нас!
aborigenSPB
И откуда столько денег у идиотов:((
VKuser147300488
а где росгвардия? полицаи? -..ули мы их кормим из своих зарплат,а они не могут хлеб отработать?)))
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