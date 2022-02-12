Как заработать на доверчивых петербуржцах три миллиона за 24 часа

Мошенники продолжают оттачивать немудрёные спектакли на петербургской публике. «Фонтанка» 12 февраля подсчитала, сколько они заработали за день на горожанах. Причем кого-то удалось обвести вокруг пальца дважды.



Дешевле всего доверчивость обошлась 71-летней жительнице Кронштадта. 10 февраля она отдала 100 тысяч рублей незнакомцу в чёрном, уверенная, что спасает от уголовного дела попавшую в аварию дочь.



В тот же день и в той же роли небескорыстного, но готового к сотрудничеству полицейского аферисты предстали перед 76-летней дамой с проспекта Луначарского. Получив от неё 400 тысяч рублей, мошенники не удовлетворились и решили, что для дочери пенсионерка сможет найти ещё. Через полтора часа женщина выложила дополнительные 150 тысяч рублей.

