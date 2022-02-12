Как заработать на доверчивых петербуржцах три миллиона за 24 часа

Мошенники продолжают оттачивать немудрёные спектакли на петербургской публике. «Фонтанка» 12 февраля подсчитала, сколько они заработали за день на горожанах. Причем кого-то удалось обвести вокруг пальца дважды.
Дешевле всего доверчивость обошлась 71-летней жительнице Кронштадта. 10 февраля она отдала 100 тысяч рублей незнакомцу в чёрном, уверенная, что спасает от уголовного дела попавшую в аварию дочь.
В тот же день и в той же роли небескорыстного, но готового к сотрудничеству полицейского аферисты предстали перед 76-летней дамой с проспекта Луначарского. Получив от неё 400 тысяч рублей, мошенники не удовлетворились и решили, что для дочери пенсионерка сможет найти ещё. Через полтора часа женщина выложила дополнительные 150 тысяч рублей.
Ещё одна обманутая из Калининского района доверилась сказке о том, что кто-то пытается списать деньги с ее карты. Продиктовав звонившему код из СМС, 76-летняя женщина лишилась 300 тысяч.
Данные карты собеседнику в трубке раскрыл и 72-летний энергетик Балтийской академии туризма и предпринимательства. Баланс тут же ушёл в ноль — мошенники списали 101 тысячу 500 рублей.
«Сотрудники службы безопасности банка», обрывавшие телефон 70-летней пенсионерки с Ленинского проспекта, вынудили её прогуляться к банкомату и перевести на неизвестный счёт 200 тысяч.
Самый ощутимый удар по кошельку получила 68-летняя жительница Кушелевской дороги. 10 февраля она испугалась того, что хакеры взломали базу данных «Госуслуг», и подарила мошенникам 829 тысяч рублей. Утром следующего дня она же ответила «банкирам» и перевела ещё 916 тысяч.
Общая сумма похищенного из заявлений, поступивших в полицию накануне, чуть-чуть не дотянула до 3 миллионов рублей.
Для телефонных аферистов это мелочь. Запугивая хакерами и обещая обеспечить безопасность, преступникам в Петербурге как-то удалось выманить более 9 миллионов рублей за один звонок. Племянник Сталина после телефонной беседы отдал 16 миллионов. От «службы безопасности банка» страдают даже русскоязычные жители Финляндии.
Подробнее о том, какие сказки рассказывают мошенники и какими чинами козыряют, читайте в материале «Фонтанки».