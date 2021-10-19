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Атомщик из Петербурга ответил на звонок с незнакомого номера и потерял 9 млн рублей

Мошенники обманули топ-менеджера петербургской компании на 9 млн рублей

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Полиция Василеостровского района ищет злоумышленников, которые завладели 9 млн рублей 67-летнего петербуржца.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 октября, накануне около четырех дня в полицию пришел житель Васильевского острова, работающий замдиректора компании, которая проектирует и строит атомные объекты. Он сообщил, что еще в сентябре стал жертвой телефонных мошенников. Ему на мобильный поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности Альфа-банка. Он смог убедить петербуржца в том, что средства на его счету надо обезопасить. Для этого их нужно снять и положить на резервный счет. По предварительной информации, с 28 сентября по 8 октября петербуржец через банкоматы перевел на «резервный» 9,3 млн рублей.

И лишь через неделю понял, что потерял к ним доступ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (32)

266378439
Конечно понятно , что "пока живут на свете дураки..." . Но блин , из каждого утюга сейчас говорится , что телефонные мошенники и все такое ... Взрослый , неглупый человек вроде ... Как можно вообще поверить по телефону какому то левому челу и начать переводить бабло тоннами ? Жалко "атомщика" , но тут уж сам тормознул . Но вот , что гос-во не занимается этими делами и они плодятся все больше и больше - это и правда сильно удручает .
260569221
9 Лямов…. С-ка… откуда??????
Skazochny
понятно почему всё в попе, когда престарелые маоазматики рулят страной
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