Атомщик из Петербурга ответил на звонок с незнакомого номера и потерял 9 млн рублей

Конечно понятно , что "пока живут на свете дураки..." . Но блин , из каждого утюга сейчас говорится , что телефонные мошенники и все такое ... Взрослый , неглупый человек вроде ... Как можно вообще поверить по телефону какому то левому челу и начать переводить бабло тоннами ? Жалко "атомщика" , но тут уж сам тормознул . Но вот , что гос-во не занимается этими делами и они плодятся все больше и больше - это и правда сильно удручает .