Атомщик из Петербурга ответил на звонок с незнакомого номера и потерял 9 млн рублей

Полиция Василеостровского района ищет злоумышленников, которые завладели 9 млн рублей 67-летнего петербуржца.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 октября, накануне около четырех дня в полицию пришел житель Васильевского острова, работающий замдиректора компании, которая проектирует и строит атомные объекты. Он сообщил, что еще в сентябре стал жертвой телефонных мошенников. Ему на мобильный поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности Альфа-банка. Он смог убедить петербуржца в том, что средства на его счету надо обезопасить. Для этого их нужно снять и положить на резервный счет. По предварительной информации, с 28 сентября по 8 октября петербуржец через банкоматы перевел на «резервный» 9,3 млн рублей.
И лишь через неделю понял, что потерял к ним доступ.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.