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«Служба безопасности банка» теперь и в Финляндии. Русскоязычных жителей Суоми атаковали телефонные мошенники

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Русскоязычные жители Финляндии пожаловались на телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков Nordea и S-Pankki. Об этом 13 ноября сообщает портал Yle.

По словам несостоявшихся жертв, злоумышленники знали их имена и говорили по-русски. Одной женщине мошенники рассказали, что с ее счета якобы оплачена покупка на eBay. «На вопрос, почему «сотрудник» говорит на русском, хотя у Марины для связи с банком указан финский или английский, внятного ответа не последовало», — пишет издание.

Григория из Эспоо «сотрудница банка» убеждала в том, что на него оставлена заявка об открытии счета. Мошенница просила мужчину предоставить личные данные «для борьбы с утечкой», но тот отказался продолжать разговор.

В Nordea заявили, что в курсе проблемы. По словам эксперта банка по борьбе с мошенничеством Аннукки Мултанен, чаще всего мошенники пугают потенциальную жертву утечкой персональных данных или предлагают инвестиционные продукты.

«Нам известно, что нашим русскоязычным клиентам звонили телефонные мошенники. Звонившие разговаривали по-русски. В некоторых случаях абонент сначала говорил по-английски, но затем менял язык на русский», — рассказала Мултанен.

В России звонки из «службы безопасности банка» уже давно не редкость. Люди разного возраста и статуса отдают мошенникам миллионы рублей. Согласно отчету Центробанка, по итогам 2-го квартала 2021 года регулятор насчитал, что россияне отдали мошенникам 3,014 млрд рублей.

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Комментарии (2)

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.... ноги оттуда-же растут ? ... вчера МК писал.
--- Мошенники получили точные данные о счетах россиян в банках
Преступники осваивают новые методы
Клиенты ряда российских банков сообщают о получении мошенниками данных о состоянии их счетов и операциях по счетам.
kоt-obormot
Да уж. Активизировались. Мне каждый день звонят. Я все им одобряю, и подтверждаю! А на дебетовке в сбере у меня всего 100ре лежит. )
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