«Служба безопасности банка» теперь и в Финляндии. Русскоязычных жителей Суоми атаковали телефонные мошенники

По словам несостоявшихся жертв, злоумышленники знали их имена и говорили по-русски. Одной женщине мошенники рассказали, что с ее счета якобы оплачена покупка на eBay. «На вопрос, почему «сотрудник» говорит на русском, хотя у Марины для связи с банком указан финский или английский, внятного ответа не последовало», — пишет издание.

Русскоязычные жители Финляндии пожаловались на телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков Nordea и S-Pankki. Об этом 13 ноября сообщает портал Yle .

Григория из Эспоо «сотрудница банка» убеждала в том, что на него оставлена заявка об открытии счета. Мошенница просила мужчину предоставить личные данные «для борьбы с утечкой», но тот отказался продолжать разговор.



В Nordea заявили, что в курсе проблемы. По словам эксперта банка по борьбе с мошенничеством Аннукки Мултанен, чаще всего мошенники пугают потенциальную жертву утечкой персональных данных или предлагают инвестиционные продукты.



«Нам известно, что нашим русскоязычным клиентам звонили телефонные мошенники. Звонившие разговаривали по-русски. В некоторых случаях абонент сначала говорил по-английски, но затем менял язык на русский», — рассказала Мултанен.



В России звонки из «службы безопасности банка» уже давно не редкость. Люди разного возраста и статуса отдают мошенникам миллионы рублей. Согласно отчету Центробанка, по итогам 2-го квартала 2021 года регулятор насчитал, что россияне отдали мошенникам 3,014 млрд рублей.