Мошенники вытянули у доверчивых россиян в 2021 году в полтора раза больше денег. Процент возврата резко упал

ЦБ РФ опубликовал очередной обзор по киберугрозам в финансовом секторе России. Если коротко, то все плохо и становится только хуже. Потери уже превышают 3 млрд рублей, а вернуть удалось чуть больше 7% из них.



Согласно отчету Центробанка, по итогам 2-го квартала 2021 года регулятор насчитал 3,014 млрд рублей — это размер всех операций, совершенных без согласия клиентов. Год назад на эту же дату было всего 2,18 млрд рублей. Причем если тогда доля возвращенных средств составила 12,8%, то теперь эта цифра куда меньше — всего 7,4%. Увеличился и «средний чек» у мошенников. Если раньше на каждую из 192,6 тыс. преступных операций приходилось 11,3 тысячи рублей, то теперь это 237 тысяч операций и уже 12,7 тысячи.

