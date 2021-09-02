Мошенники вытянули у доверчивых россиян в 2021 году в полтора раза больше денег. Процент возврата резко упал

ЦБ РФ опубликовал очередной обзор по киберугрозам в финансовом секторе России. Если коротко, то все плохо и становится только хуже. Потери уже превышают 3 млрд рублей, а вернуть удалось чуть больше 7% из них.
Согласно отчету Центробанка, по итогам 2-го квартала 2021 года регулятор насчитал 3,014 млрд рублей — это размер всех операций, совершенных без согласия клиентов. Год назад на эту же дату было всего 2,18 млрд рублей. Причем если тогда доля возвращенных средств составила 12,8%, то теперь эта цифра куда меньше — всего 7,4%. Увеличился и «средний чек» у мошенников. Если раньше на каждую из 192,6 тыс. преступных операций приходилось 11,3 тысячи рублей, то теперь это 237 тысяч операций и уже 12,7 тысячи.
Подавляющее большинство зафиксированных атак — методы социальной инженерии. ЦБ насчитал их во втором квартале 2021 года сразу 11 173 штуки. Год назад было всего 4 589. За это время регулятор направил операторам запросы на блокировку 11 849 телефонных номеров, с которых жулики звонили своим жертвам.