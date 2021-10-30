Покупали квартиры и акции, спасали деньги и родственников. Мошенники обхитрили петербургских пенсионеров на миллионы

Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, накануне было возбуждено минимум шесть уголовных дел по статье о мошенничестве. Две женщины рассказали о родственниках, которые якобы попали в аварию, и теперь им нужны деньги. На Товарищеском 81-летняя женщина отдала пакет с вещами для дочери, 750 тысяч на лечение и плату прокурорам. Момент передачи денег попал на записи с уличных камер, мужчину ищут. Пенсионерка с Огородной улицы, которая в следующем году отпразднует 90-летие, отдала 120 тысяч за невестку.

Ещё две женщины стали жертвами развода о попытках украсть деньги со счета. Предпринимательница с улицы Матроса Железняка перевела обманщикам 140 тысяч, ей представились службой безопасности банка. Пенсионерка с Бухарестской общалась с якобы ГУ МВД Москвы весь октябрь, со счетов ушло почти 400 тысяч.



63-летняя женщина из Химок недавно сообщила полиции, что в феврале этого года она через банк на Невском проспекте перевела неизвестному полтора миллиона. Предполагалось, что это плата за дешевую квартиру, которую она нашла с помощью сервиса «Яндекс.Недвижимость».



91-летний житель Огородного переулка накануне общался по телефону якобы с представителем «Газпрома». Собеседник убедил мужчину купить акцию. Через систему платежей «Киви» он перевёл 18 тысяч рублей.

