Племянник Сталина отдал мошенникам 16 млн рублей. Его обманывают не в первый раз

Телефонные мошенники выманили огромную сумму у 93-летнего Леонида Аллилуева, племянника Иосифа Сталина. Об этом 9 февраля пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Родственник «отца народов» обратился в полицию накануне. Он рассказал, что с сентября по октябрь прошлого года перевел аферистам около 16 млн рублей.



Аллилуев становится жертвой мошенников уже не в первый раз. В 2021 году ему позвонила некая женщина, которая представилась «сотрудницей правоохранительных органов» и убедила пенсионера передать все имеющиеся на счетах средства в размере более 3 млн рублей якобы для проведения экспертизы. Но в тот раз он обратился в полицию раньше, чем успел лишиться сбережений.

