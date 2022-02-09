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Племянник Сталина отдал мошенникам 16 млн рублей. Его обманывают не в первый раз

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Телефонные мошенники выманили огромную сумму у 93-летнего Леонида Аллилуева, племянника Иосифа Сталина. Об этом 9 февраля пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Родственник «отца народов» обратился в полицию накануне. Он рассказал, что с сентября по октябрь прошлого года перевел аферистам около 16 млн рублей.

Аллилуев становится жертвой мошенников уже не в первый раз. В 2021 году ему позвонила некая женщина, которая представилась «сотрудницей правоохранительных органов» и убедила пенсионера передать все имеющиеся на счетах средства в размере более 3 млн рублей якобы для проведения экспертизы. Но в тот раз он обратился в полицию раньше, чем успел лишиться сбережений.

Леонид Аллилуев — ветеран Великой Отечественной войны, старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.

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Комментарии (10)

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