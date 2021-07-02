Мошенница, попытавшаяся выманить у родственника Сталина 3 млн рублей, получила 3,5 года колонии

Таганский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Анастасию Белянкину, которая обманным путём хотела заполучить деньги от 92-летнего ветерана войны Леонида Аллилуева, родственника Иосифа Сталина, сообщает 2 июля «Интерфакс».
Женщину задержали три месяца назад в квартире пенсионера, куда она пришла забрать снятые с его счёта деньги. По данным следствия, по телефону она, представившись сотрудницей правоохранительных органов, убедила его передать все имеющиеся на счетах средства в размере 3,4 млн рублей якобы для проведения экспертизы. Ветеран, однако, вовремя спохватился и обратился в полицию до того, как отдать все свои сбережения.
Леонид Аллилуев — старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.