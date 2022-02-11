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Янгулбаев призвал чеченских судей уйти в отставку

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Бывший федеральный судья Сайди Янгулбаев призвал своих коллег из Чечни подать в отставку. Он сомневается в независимости судебной власти.

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«Я обратился к судьям нашей республики, чтобы они все ушли в отставку, пока не поздно», — заявил 11 февраля Сайди Янгулбаев в эфире телеканала «Дождь»* (включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Он считает, что его коллеги якобы превратились в «писарей». Янгулбаев также усомнился в независимости судебной власти в республике. Бывший федеральный судья заявил, что дальше будет «добиваться справедливости».

*«Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Как сообщали адвокаты, родственники и правозащитники, домой в Нижнем Новгороде к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву пришли 20 января. Его жену из квартиры буквально выволокли, легкие травмы получил и сам судья. В тонированный внедорожник ее вели по снегу босиком. Лекарства, а Зарема диабетик, ей взять не дали. Судья и его дочь были вынуждены покинуть страну.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их террористами и пообещал «семейке» место в тюрьме или под землей.
Несколько лет назад, это признал и сам Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям телеграм-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.

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Комментарии (6)

orlovandrei1986
да даже если они все дружно свалят, на эти места прийдут родственнички того, кто просил не называть свою национальность =))))

у нас в стране нет правосудия - есть тоталитарная система и режим, а также ежегодное нарушение Международной Конвенции ООН по правам человека, а на свободе до сих пор те, кого давно пора отправить в Гаагу...
AlBerkut
Удачи всем сторонам конфликта!
И больше экшена, ну например холивар тейп на тейп😉
ДуремарСПб.
Суд и Россия явления и действа не пересекаются ни во времени ни пространстве.
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