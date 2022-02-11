Янгулбаев призвал чеченских судей уйти в отставку

Бывший федеральный судья Сайди Янгулбаев призвал своих коллег из Чечни подать в отставку. Он сомневается в независимости судебной власти.

«Я обратился к судьям нашей республики, чтобы они все ушли в отставку, пока не поздно», — заявил 11 февраля Сайди Янгулбаев в эфире телеканала «Дождь»* (включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Он считает, что его коллеги якобы превратились в «писарей». Янгулбаев также усомнился в независимости судебной власти в республике. Бывший федеральный судья заявил, что дальше будет «добиваться справедливости».