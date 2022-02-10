Иван Стебель на свободе. Как родственник Резника, ненавидящий оппозицию, стал уголовником

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 10 февраля огласил приговор родственнику бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника — Ивану Дорофееву. Несмотря на то что обвинение требовало отправить его в колонию на восемь с половиной лет, художника приговорили к году и 9 месяцам колонии и отпустили в зале суда с учётом отбытого в СИЗО времени. Суд при этом признал: следствие, хоть и пыталось, не смогло доказать, что Дорофеев не только хранил, но и продавал наркотики.

В марте 2021 года полицейские и сотрудники отряда «Гром» взломали дверь в квартиру — художественную мастерскую Ивана Дорофеева и его матери художницы Лизы Михайловой на набережной канала Грибоедова. Перед этим они встретили на лестнице депутата Законодательного собрания Максима Резника. На время проведения обыска они попросили его остаться, но затем, убедившись в его депутатском статусе, отпустили. Пока Резник был в квартире, понятые зафиксировали и сняли на камеры, как тот что-то выкладывал из сумки. Позже две банки от жвачки «Ментос», в которых обнаружат наркотическое вещество, станут поводом для ещё одного уголовного дела, на скамье подсудимых окажется сам Резник. Его планы на участие в выборах в Законодательное собрание так и останутся планами: следователь не даст возможности оппозиционеру подать документы и зарегистрироваться кандидатом.



Как следует из данных переданного в суд уголовного дела в отношении родственника Резника, наблюдать за Дорофеевым начали ещё летом 2020 года. Например, в июле, судя по прослушкам, сделанным оперативниками, он по телефону обсуждал со своим другом-виолончелистом Михаилом Дегтярёвым дизайн его визиток. В сентябре 2020-го Дорофеев вместе с женой играли в компьютерную игру и рассуждали в связи с этим, что «нужно было срезать шкуру собаки и повесить на ворота соседа». В записанных оперативниками разговорах — обсуждения аэрографии на машине, продажи и покупки флешек, сроков завершения работы над картиной. Лишь одна прослушка точно попала в цель: в августе Дорофееву позвонил друг и рассказал, что нашёл сайт, где можно купить наркотики.

Судя по всему, следили оперативники не только за Дорофеевым, но и за теми, кто к нему приходил и уходил. В ноябре 2020 года недалеко от студии художника сотрудники ГИБДД остановили его знакомого Егорова. Уже в отделе полиции у него под одеждой нашли наркотики — он сказал, что купил их через телеграм-канал и ездил для этого в Мурино. Следствие и суд не задерживались: уже в апреле 2021 года Егоров был осуждён и отделался штрафом в 15 тысяч рублей. Именно благодаря возбужденному по итогам этого задержания делу в марте 2021 года и пришли с обыском к самому Дорофееву. А позже — к ещё одному его знакомому. У него также нашли наркотики, но ничего о покупке их у Дорофеева он не сказал. Летом 2021 года его, как и Егорова, осудили и оштрафовали. Посетили оперативники на всякий случай и квартиру виолончелиста Дегтярёва, но там как раз не нашли никаких запрещённых веществ. Показанную ему видеозапись, на которой Дорофеев и он чем-то обмениваются, музыкант объяснил: покупал у художника флешку.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







К слову, часть видео и аудиозаписей появились в деле не сразу. По словам защитника Дорофеева, адвоката Тимура Рзаева, первое время его подзащитного просили дать показания на своего политического родственника. А когда этого не произошло, в деле и появились новые подробности.

Следствие установило — и в суде Дорофеев признал, что найденные в художественной мастерской кустики и засохшие стебли действительно его: пытался вырастить для личного употребления. Но сбыт категорически отрицал: растения посадил совсем недавно, да и те почти засохли, неудачный опыт. Во время последнего слова, держась за сердце, попросил судью переквалифицировать дело, убрав сбыт: «За эти 11 месяцев нахождения вдали от семьи я пересмотрел взгляды на жизнь. Я сумел многое понять и переосмыслить. Я увидел, что происходит с людьми, которые употребляют наркотики, — они были моими сокамерниками. Пару месяцев назад я даже бросил курить. Я понял, какой пример я подаю своим маленьким детям».

Судья его услышала. Статью переквалифицировали: следствие не смогло доказать продажу, срок уменьшили.



Через полчаса после объявления приговора художник вышел из суда, пританцовывая, напевая, очень радостный. «Теперь надо только отучиться сидеть на кортах. Давление? Ну что вы, там и без меня полно политических. Меня в СИЗО прозвали Иван Стебель. Кстати, вам Макс [Резник] не говорил? Я ненавижу оппозицию».



Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»

