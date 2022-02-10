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«Вадяй Кислый» из Петербурга получил условный срок за угрозы полицейским в Telegram

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Петербуржец услышал приговор за призывы к экстремизму. Он отделался условным сроком, сообщает 10 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

Красногвардейский райсуд установил, что не позднее 10 февраля прошлого года Вадим Цветков под псевдонимом «Вадяй Кислый!» опубликовал в одном из Telegram-каналов сообщение с призывами к насилию в отношении полицейских.

«При этом Цветков осознавал, что комментарии обращены к участникам канала и иным лицам и смогут побудить последних к совершению преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов», – заявили в пресс-службе.

Свою вину фигурант полностью признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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