«Вадяй Кислый» из Петербурга получил условный срок за угрозы полицейским в Telegram

Петербуржец услышал приговор за призывы к экстремизму. Он отделался условным сроком, сообщает 10 февраля объединенная пресс-служба городских судов.



Красногвардейский райсуд установил, что не позднее 10 февраля прошлого года Вадим Цветков под псевдонимом «Вадяй Кислый!» опубликовал в одном из Telegram-каналов сообщение с призывами к насилию в отношении полицейских.



«При этом Цветков осознавал, что комментарии обращены к участникам канала и иным лицам и смогут побудить последних к совершению преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов», – заявили в пресс-службе.

