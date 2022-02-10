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В Парголово нашли незаконную снежную свалку. Виноватым оказался логопарк

В поселке Парголово обнаружили незаконную свалку снега. Оказалось, местная компания предпочла свозить его не на спецплощадку, а на свой участок земли.

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Как сообщает 10 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга, проверку провели по наводке представителя организации, владеющей землей в Парголово. Нарушителем оказалось ООО «Осиновая роща» — логопарк убирал свою территорию от снега и складировал его на своем же участке — по праву частной собственности.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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«Прокуратура внесла представление об устранении нарушений генеральному директору ООО «Осиновая роща». Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль», — говорится в сообщении.

Ранее в Смольном пообещали в течение недели очистить центр города от снега. Подробнее о зимней уборке Петербурга читайте в материале «Фонтанки».

После проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам, задержаны шесть человек. Подробнее об этих событиях и их контексте — в нашем материале.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

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Комментарии (3)

266142325
"логопарк убирал свою территорию от снега и складировал его на своем же участке — по праву частной собственности" - интересно, что им инкриминировала прокуратура?
katoman
скоро частные дачи начнут штрафовать, что вы тут снег храните...
261847251
По закону уже снег в кучи сгребать нельзя что-ли?
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