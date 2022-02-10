В Парголово нашли незаконную снежную свалку. Виноватым оказался логопарк

Как сообщает 10 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга, проверку провели по наводке представителя организации, владеющей землей в Парголово. Нарушителем оказалось ООО «Осиновая роща» — логопарк убирал свою территорию от снега и складировал его на своем же участке — по праву частной собственности.

Ранее в Смольном пообещали в течение недели очистить центр города от снега. Подробнее о зимней уборке Петербурга читайте в материале «Фонтанки».

После проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам, задержаны шесть человек. Подробнее об этих событиях и их контексте — в нашем материале.