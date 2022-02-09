Оптовый рынок на Софийской официально закрылся на 70 дней

Срок административного приостановления деятельности, по закону, начинается с момента составления соответствующего акта, то есть с сегодняшнего дня. Все помещения рынка опечатали.

Проверки на складах и объектах оптового рынка на Софийской улице прошли после декабрьского пожара. В итоге из-за многочисленных нарушений, их насчитали 197, суд приостановил работу любимого купчинцами базара.



«Фонтанка» писала и показывала, как горел вещевой рынок на Софийской в середине декабря. Огнем тогда уничтожило больше 1200 квадратов площади.

