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Оптовый рынок на Софийской официально закрылся на 70 дней

Оптовый рынок «Салова, 52» прекратил свою работу на 70 дней. Решение Фрунзенского суда Петербурга было исполнено судебными приставами 9 февраля.

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Срок административного приостановления деятельности, по закону, начинается с момента составления соответствующего акта, то есть с сегодняшнего дня. Все помещения рынка опечатали.

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Проверки на складах и объектах оптового рынка на Софийской улице прошли после декабрьского пожара. В итоге из-за многочисленных нарушений, их насчитали 197, суд приостановил работу любимого купчинцами базара.

«Фонтанка» писала и показывала, как горел вещевой рынок на Софийской в середине декабря. Огнем тогда уничтожило больше 1200 квадратов площади.

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Комментарии (10)

266305401
это санкции байдена за нападение на украину
267081996
щас безработные пойдут пятерочки грабить...
VKuser14172982
а вот плюнут на нас бакинские ребята и буим есть помидоры по 500
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