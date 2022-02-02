Петербургский суд на два с половиной месяца закрыл оптовый рынок «Салова, 52»

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 февраля, Фрунзенский районный суд привлек к административной ответственности два юрлица, которые работают на участках 4, корпус 3 (ООО «Петроинвест»), и 6, корпус 6 (ООО «Центр оптовой торговли»), что образуют рынок «Салова, 52». Им инкриминируется неисполнение требований пожарного надзора.



Всего инспекторы пожнадзора насчитали 197 нарушений у «Петроинвеста» и 181 у «Центра оптовой торговли». Среди них отсутствие либо малое наличие на объектах огнетушителей, в помещениях нет систем пожарного оповещения и плана эвакуации людей при пожаре, а конструкции зданий попросту не соответствуют требуемой степени огнестойкости и многое другое.

