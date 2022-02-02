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Петербургский суд на два с половиной месяца закрыл оптовый рынок «Салова, 52»

После декабрьского пожара проверки нашли на складах и объектах оптового рынка на Софийской улице многочисленные нарушения. Суд приостановил работу любимого купчинцами базара.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 февраля, Фрунзенский районный суд привлек к административной ответственности два юрлица, которые работают на участках 4, корпус 3 (ООО «Петроинвест»), и 6, корпус 6 (ООО «Центр оптовой торговли»), что образуют рынок «Салова, 52». Им инкриминируется неисполнение требований пожарного надзора.

Всего инспекторы пожнадзора насчитали 197 нарушений у «Петроинвеста» и 181 у «Центра оптовой торговли». Среди них отсутствие либо малое наличие на объектах огнетушителей, в помещениях нет систем пожарного оповещения и плана эвакуации людей при пожаре, а конструкции зданий попросту не соответствуют требуемой степени огнестойкости и многое другое.

Деятельность обеих компаний приостановлена на 70 суток. Сейчас на территории рынка возможны только работы по устранению выявленных нарушений.

В пресс-службе отмечают, что обе компании ранее уже привлекались к административной ответственности за однородное правонарушение.

«Фонтанка» писала и показывала, как горел вещевой рынок на Софийской в середине декабря. Огнем тогда уничтожило больше 1200 квадратов площади.

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Комментарии (8)

Muxpeh
Это чо, неприкасаемых что ли тронули? Это вообще как?
266410437
Всесторонная поддержка малого и среднего бизнеса. Закрыть все, что еще работает.
07A
Страшно представить сумму, которая поможет решить проблемы с пожарной безопасностью на Салова. Вон, даже два месяца дали на сбор и доставку налика, ж/д перегружена сельскохозяйственной техникой для Белоруссии!
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