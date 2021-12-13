Пожар на вещевом рынке на улице Салова локализован. МЧС показывает «танец огня»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС 13 декабря, в 8:04 спасатели дали отказ второму номеру сложности на пожаре во Фрунзенском районе. Пожар локализован.
Он разгорелся на улице Салова, 52, где находится вещевой рынок, в 5 утра. Огонь охватил три из восьми пристроенных друг к другу ангаров размерами 20 на 20 метров и высотой 7 метров каждый. Площадь возгорания составляла 1200 квадратных метров.
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
В 5:28 пожару был присвоен повышенный номер 1 БИС, через двадцать минут дали «двойку».
В 8:28 было ликвидировано открытое горение, ранг пожара снизили до первого номера.
Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали 13 единиц пожарной техники и 62 человека личного состава.