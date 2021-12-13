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Пожар на вещевом рынке на улице Салова локализован. МЧС показывает «танец огня»

Пожарные заливают тлеющие на площади 800 квадратных метров ангары с текстильной продукцией.

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Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС 13 декабря, в 8:04 спасатели дали отказ второму номеру сложности на пожаре во Фрунзенском районе. Пожар локализован.

Он разгорелся на улице Салова, 52, где находится вещевой рынок, в 5 утра. Огонь охватил три из восьми пристроенных друг к другу ангаров размерами 20 на 20 метров и высотой 7 метров каждый. Площадь возгорания составляла 1200 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В 5:28 пожару был присвоен повышенный номер 1 БИС, через двадцать минут дали «двойку».

В 8:28 было ликвидировано открытое горение, ранг пожара снизили до первого номера.

Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали 13 единиц пожарной техники и 62 человека личного состава.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Ровно два года назад, 13 декабря 2019 года, сильный пожар произошёл совсем рядом, на Салова, 53/1. Огонь охватил около 5 тысяч квадратных метров и полностью уничтожил ангар. Он был настолько мощным, а содержимое помещений едким, что запах дыма чувствовали в центре Петербурга.

18 сентября этого года четыре пожарных расчета работали на улице Салова, 49. Там тоже горел ангар.

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