В годовщину страшного пожара на Салова разгорается вещевой рынок, огонь уже охватил 1200 кв. м

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Салова, 52, поступил 13 декабря в 5:11. По этому адресу находятся несколько корпусов. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 80 квадратных метров на территории вещевого рынка.
Позже выяснилось, что в двух ангарах горит текстильная продукция. Огонь распространился на 1200 квадратных метров, захватил третий ангар и угрожает соседним. В общей сложности на территории вещевого стоят восемь пристроенных друг к другу ангаров размерами 20 на 20 метров и высотой 7 метров каждый. Во всех — текстиль.
В 5:28 номер пожара повысили до 1БИС, в 5:42 — до «двойки». Сначала выехали 10 единиц техники, затем ещё три. В общей сложности с огнём борются 62 сотрудника МЧС. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении.
По данным «Яндекс.Карт», движение по улице Салова в районе пожара замедлено.
Ровно два года назад, 13 декабря 2019 года, сильный пожар произошёл совсем рядом, на Салова, 53/1. Огонь охватил около 5 тысяч квадратных метров и полностью уничтожил ангар. Он был настолько мощным, а содержимое помещений едким, что запах дыма чувствовали в центре Петербурга.
18 сентября этого года четыре пожарных расчета работали на улице Салова, 49. Там тоже горел ангар.