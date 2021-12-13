В годовщину страшного пожара на Салова разгорается вещевой рынок, огонь уже охватил 1200 кв. м

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Салова, 52, поступил 13 декабря в 5:11. По этому адресу находятся несколько корпусов. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 80 квадратных метров на территории вещевого рынка.



Позже выяснилось, что в двух ангарах горит текстильная продукция. Огонь распространился на 1200 квадратных метров, захватил третий ангар и угрожает соседним. В общей сложности на территории вещевого стоят восемь пристроенных друг к другу ангаров размерами 20 на 20 метров и высотой 7 метров каждый. Во всех — текстиль.

