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В годовщину страшного пожара на Салова разгорается вещевой рынок, огонь уже охватил 1200 кв. м

Сильный пожар тушат в промзоне во Фрунзенском районе Петербурга.

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Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Салова, 52, поступил 13 декабря в 5:11. По этому адресу находятся несколько корпусов. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 80 квадратных метров на территории вещевого рынка.

Позже выяснилось, что в двух ангарах горит текстильная продукция. Огонь распространился на 1200 квадратных метров, захватил третий ангар и угрожает соседним. В общей сложности на территории вещевого стоят восемь пристроенных друг к другу ангаров размерами 20 на 20 метров и высотой 7 метров каждый. Во всех — текстиль.

В 5:28 номер пожара повысили до 1БИС, в 5:42 — до «двойки». Сначала выехали 10 единиц техники, затем ещё три. В общей сложности с огнём борются 62 сотрудника МЧС. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении.

По данным «Яндекс.Карт», движение по улице Салова в районе пожара замедлено.

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Ровно два года назад, 13 декабря 2019 года, сильный пожар произошёл совсем рядом, на Салова, 53/1. Огонь охватил около 5 тысяч квадратных метров и полностью уничтожил ангар. Он был настолько мощным, а содержимое помещений едким, что запах дыма чувствовали в центре Петербурга.

Пожар на улице Салова 13 декабря 2019 года
Пожар на улице Салова 13 декабря 2019 года
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18 сентября этого года четыре пожарных расчета работали на улице Салова, 49. Там тоже горел ангар.

Пожар на улице Салова 13 декабря 2019 года
Пожар на улице Салова 13 декабря 2019 года

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