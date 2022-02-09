В УК назвали своевременной уборку дома на Каменноостровском, где прохожая получила удар льдом

Пострадавшую от падения наледи на Каменноостровском проспекте отпустили из больницы на амбулаторное лечение, опасений у врачей её состояние не вызывает. Об этом «Фонтанке» 9 февраля сообщили в администрации Петроградского района Петербурга.
«В настоящее время проводятся работы по получению данных с камер наружного наблюдения. По данным управляющей компании «ПРЭО «Нежилой фонд», которая обслуживает указанный адрес, своевременно осуществляется контроль за состоянием фасада, выполняется работа по очистке кровли от снега и наледи», — уточнили в пресс-службе.
На сегодняшний день обращений от женщины ни в администрацию, ни в управляющую компанию не поступало.
Скорая увезла 34-летнюю прохожую с Каменноостровского проспекта, 67, накануне незадолго до девяти часов утра. Женщина рассказала, что попала под сорвавшийся с дома лёд.