В УК назвали своевременной уборку дома на Каменноостровском, где прохожая получила удар льдом

Пострадавшую от падения наледи на Каменноостровском проспекте отпустили из больницы на амбулаторное лечение, опасений у врачей её состояние не вызывает. Об этом «Фонтанке» 9 февраля сообщили в администрации Петроградского района Петербурга.



«В настоящее время проводятся работы по получению данных с камер наружного наблюдения. По данным управляющей компании «ПРЭО «Нежилой фонд», которая обслуживает указанный адрес, своевременно осуществляется контроль за состоянием фасада, выполняется работа по очистке кровли от снега и наледи», — уточнили в пресс-службе.

