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В УК назвали своевременной уборку дома на Каменноостровском, где прохожая получила удар льдом

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Пострадавшую от падения наледи на Каменноостровском проспекте отпустили из больницы на амбулаторное лечение, опасений у врачей её состояние не вызывает. Об этом «Фонтанке» 9 февраля сообщили в администрации Петроградского района Петербурга.

«В настоящее время проводятся работы по получению данных с камер наружного наблюдения. По данным управляющей компании «ПРЭО «Нежилой фонд», которая обслуживает указанный адрес, своевременно осуществляется контроль за состоянием фасада, выполняется работа по очистке кровли от снега и наледи», — уточнили в пресс-службе.

На сегодняшний день обращений от женщины ни в администрацию, ни в управляющую компанию не поступало.

Скорая увезла 34-летнюю прохожую с Каменноостровского проспекта, 67, накануне незадолго до девяти часов утра. Женщина рассказала, что попала под сорвавшийся с дома лёд.

8 февраля в Петербурге прошли обыски по делам о злоупотреблениях и хищениях при содержании дорог и кровель. Известно о задержании шести человек. Подробнее об этих событиях и их контексте читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

ROMUALD
Жесть крышует, пора изолировать. Вот заизолировали кровлю в доме, снег лежит, практически не тает, сосуль минимум, а на соседних домах топится снег, застывает свисая, создаёт опасность ненужную.
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