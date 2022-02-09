Лёд упал на женщину с крыши дома-памятника на Каменноостровском

Бригада скорой увезла 34-летнюю женщину с Каменноостровского проспекта, 67, накануне незадолго до девяти часов утра. В больницу её доставили в состоянии средней степени тяжести. По словам пациентки, медицинская помощь ей потребовалась после того, как с крыши шестиэтажки на неё упал лёд.



Дом К. В. Маркова на Каменноостровском, 67, является объектом культурного наследия. В здании находится подведомственный комитету по печати Городской центр размещения рекламы. С 2010 года дом под управлением «ПРЭО «Нежилой фонд».