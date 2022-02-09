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Лёд упал на женщину с крыши дома-памятника на Каменноостровском

Ещё одну жертву оттепели и неубранных крыш госпитализировали с Петроградской стороны в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 февраля.

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Бригада скорой увезла 34-летнюю женщину с Каменноостровского проспекта, 67, накануне незадолго до девяти часов утра. В больницу её доставили в состоянии средней степени тяжести. По словам пациентки, медицинская помощь ей потребовалась после того, как с крыши шестиэтажки на неё упал лёд.

Дом К. В. Маркова на Каменноостровском, 67, является объектом культурного наследия. В здании находится подведомственный комитету по печати Городской центр размещения рекламы. С 2010 года дом под управлением «ПРЭО «Нежилой фонд».

После проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля под 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам, задержаны шесть человек. Подробнее об этих событиях и их контексте читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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