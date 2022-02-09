Следователи и полиция нагрянули в УК после падения глыбы льда на коляску с ребёнком в Луге

Следственный комитет и прокуратура Ленобласти начали проверку после того, как с крыши дома в Луге на прохожих рухнул лёд.



Как сообщили 9 февраля в областном СК, в результате выезда следственно-оперативной группы установлено, что лёд упал с крыши дома на Киевской, 53, на детскую коляску. В ней в этот момент находился ребёнок, с которым гуляла женщина. Обоим повезло обойтись без травм.