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Следователи и полиция нагрянули в УК после падения глыбы льда на коляску с ребёнком в Луге

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Следственный комитет и прокуратура Ленобласти начали проверку после того, как с крыши дома в Луге на прохожих рухнул лёд.

Как сообщили 9 февраля в областном СК, в результате выезда следственно-оперативной группы установлено, что лёд упал с крыши дома на Киевской, 53, на детскую коляску. В ней в этот момент находился ребёнок, с которым гуляла женщина. Обоим повезло обойтись без травм.

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В прокуратуре уточнили, что здание находится под управлением компании «Наш дом».

«Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр офиса соответствующей управляющей компании, изъята необходимая документация», — добавили в СК.

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