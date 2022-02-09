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Саакашвили заявил, что уговорил Лукашенко не признавать Абхазию и Южную Осетию

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Бывший президент Грузии рассказал на суде о тайных переговорах с Александром Лукашенко.

«Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории [Абхазия и Южной Осетия] до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч», — цитирует 9 февраля выступление Михаила Саакашвили в суде РИА Новости.

Бывший президент Грузии решил раскрыть содержание тайных встреч после того, как узнал, что белорусский лидер допустил признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимавший этот пост с 2004-го, покинул страну в 2013 году и уехал на Украину. На родине против него был возбужден ряд уголовных дел, по которым Саакашвили приговорили к нескольким тюремным срокам.

На Украине бывший президент Грузии получил в 2015 году протекторат Петра Порошенко и должность председателя Одесской областной государственной администрации, главы наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, председателя Совещательного международного совета реформ Украины и советника Порошенко, а также ему было даровано гражданство Украины.

В августе прошлого года он объявил о желании вернуться в Грузию. В первый день октября Саакашвили опубликовал видео о своем возвращении в Грузию. На грузинском языке он подчеркнул, что «рисковал всем, своей жизнью, своей свободой», чтобы оказаться дома. Он призвал соотечественников прийти на местные выборы 2 октября, а затем выйти на улицы. В тот же день экс-президента задержали.

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Комментарии (8)

Piter Russo
А Лукашенко то знает что с Саакашвили в Лондоне четыре раза встречался?
Pilat
А как Бацька в Лондон то попал :-)
Leadmonkey
Вот гады.
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