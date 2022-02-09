Саакашвили заявил, что уговорил Лукашенко не признавать Абхазию и Южную Осетию

Бывший президент Грузии рассказал на суде о тайных переговорах с Александром Лукашенко.



«Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории [Абхазия и Южной Осетия] до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч», — цитирует 9 февраля выступление Михаила Саакашвили в суде РИА Новости.



Бывший президент Грузии решил раскрыть содержание тайных встреч после того, как узнал, что белорусский лидер допустил признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

