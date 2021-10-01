Михаила Саакашвили задержали в Грузии

Бывший президент Грузии и мэр Одессы Михаил Саакашвили задержан. Об этом вечером в пятницу, 1 октября, со ссылкой на премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили сообщает местный телеканал 1tv.ge.



Как отметил глава грузинского кабмина, у правоохранителей была предварительная информация о передвижении Саакашвили, начиная с Украины и до Грузии. При этом Гарибашвили не стал уточнять, где именно поймали экс-президента. Он лишь подчеркнул, что силовики «провели процедуру задержания на высшем уровне».

