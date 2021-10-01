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Михаила Саакашвили задержали в Грузии

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Бывший президент Грузии и мэр Одессы Михаил Саакашвили задержан. Об этом вечером в пятницу, 1 октября, со ссылкой на премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили сообщает местный телеканал 1tv.ge.

Как отметил глава грузинского кабмина, у правоохранителей была предварительная информация о передвижении Саакашвили, начиная с Украины и до Грузии. При этом Гарибашвили не стал уточнять, где именно поймали экс-президента. Он лишь подчеркнул, что силовики «провели процедуру задержания на высшем уровне».

Позднее в грузинских СМИ появилась информация, что Саакашвили мог быть отправлен в Руставскую тюрьму, недалеко от Тбилиси.

Ранее «Фонтанка» писала, что Михаил Саакашвили заявил о своём возвращении на родину.

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Комментарии (11)

AlexOzz
Попытка вставить строку в ИгруПрестолов...
AlexOzz
Грузины до зелёных соплей познали разницу между Саакянцем и сёдняшним "путиным". Грядут беспорядки и очередная "революция роз". Поумневший и признательный Михо станет , наверное, лучшим презом в истории Джёрджии.
Pilat
Мишка, Мишка!
Где твоя улыбка?
Полная задора и огня.
Это ведь ужасная ошибка
Мишка
Что посадили именно тебя!
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