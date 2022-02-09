По делу бывшей замглавы Минпросвещения Раковой объявлена в розыск глава исследовательской лаборатории РАНХиГС

Объявлена в розыск директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко. Ее считают причастной к хищению 20 миллионов бюджетных средств и обвиняют по статье «Мошенничество» по делу бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, сообщает 9 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В октябре 2021 года Корниенко допросили в качестве свидетеля по делу Раковой, после чего из Москвы она уехала в Кишинев.



«Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ей объявлено заочно. Она объявлена в федеральный розыск», — цитирует агентство слова источника.

