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По делу бывшей замглавы Минпросвещения Раковой объявлена в розыск глава исследовательской лаборатории РАНХиГС

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Объявлена в розыск директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко. Ее считают причастной к хищению 20 миллионов бюджетных средств и обвиняют по статье «Мошенничество» по делу бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, сообщает 9 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В октябре 2021 года Корниенко допросили в качестве свидетеля по делу Раковой, после чего из Москвы она уехала в Кишинев.

«Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ей объявлено заочно. Она объявлена в федеральный розыск», — цитирует агентство слова источника.

По версии следствия, Корниенко занималась обналичиванием похищенных 20 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета в рамках нацпроекта «Образование» для федерального проекта «Учитель будущего».

Также обвиняемыми по делу проходят Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев.

По данным официального сайта РАНХиГС, Наталья Корниенко числится руководителем лаборатории развития налоговой системы, имеет ученую степень кандидата юридических наук. Основное направление лаборатории — научные исследования «по части выработки политики правового регулирования в области налогообложения, собственности, международных отношений».

Бывшая вице-президент Сбербанка и замминистра просвещения Марина Ракова проходит обвиняемой по делу о хищении в 2019 году более 50 миллионов рублей. Следствие считает, что она санкционировала выдачу бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) для реализации проекта «Учитель будущего».

Чиновницы хватились, когда 1 октября 2021 года ее вызвали на допрос, но так и не нашли. Через три дня, 4 октября, ее уволили с поста вице-президента Сбербанка.

6 октября Ракова сама явилась в Следственное управление МВД. Ее задержали и 7 октября отправили в СИЗО. Свою вину она не признает. Обвинение по делу о мошенничестве Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФНФРО Евгению Заку было предъявлено 19 ноября.

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Комментарии (1)

265859866
Странные люди....с такой фактурой всю вертикаль можно пересажать.....
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