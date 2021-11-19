Экс замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение по статье о мошенничестве

Следователи ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение по статье о мошенничестве экс-заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгению Заку. Об этом сообщило МВД Медиа 19 ноября.



По версии ведомства, в 2018 году они вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым, чтобы похитить денежные средства вуза. Фигуранты заключили фальшивые трудовые договоры на должности научных сотрудников между вузом и 12 работниками Минпросвещения.

