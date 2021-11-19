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Экс замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение по статье о мошенничестве

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Следователи ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение по статье о мошенничестве экс-заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгению Заку. Об этом сообщило МВД Медиа 19 ноября.

По версии ведомства, в 2018 году они вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым, чтобы похитить денежные средства вуза. Фигуранты заключили фальшивые трудовые договоры на должности научных сотрудников между вузом и 12 работниками Минпросвещения.

Во время расследования было установлено, что с 2018 по 2020 годы им необоснованно платили заработную плату из бюджетных денежных средств. Между тем какие-либо работы в образовательной организации они не выполняли. Ущерб вузу от их действий оценивается в более чем 20 миллионов рублей.

Отмечается, что уголовное дело о мошенничестве выделили в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и других лиц. Сейчас устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

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Комментарии (7)

266687106
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Номер моей карты: 4890 4947 5276 1270 Заранее большое человеческое спасибо.
260671581
Чем гражданка Ракова занималась до 2014 года?
260671581
И ещё у этой Раковой липовый диплом о высшем образовании
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