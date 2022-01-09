Бывшая замминистра просвещения Ракова спасла жизнь сокамернице

Бывшая замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которая находится в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве, спасла жизнь своей сокамернице. Об этом 9 января рассказала ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.



«Одна из сокамерниц Раковой решила свести счеты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию», — цитирует агентство члена ОНК.