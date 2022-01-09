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Бывшая замминистра просвещения Ракова спасла жизнь сокамернице

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Бывшая замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которая находится в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве, спасла жизнь своей сокамернице. Об этом 9 января рассказала ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Одна из сокамерниц Раковой решила свести счеты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию», — цитирует агентство члена ОНК.

Меркачева отметила, что Ракова находится в камере, рассчитанной на 40 человек. Ее соседки в том числе обвиняются в хранении и перевозке наркотиков.

Бывшая вице-президент Сбербанка и экс замминистра просвещения стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего». 1 октября 2021 года Ракову вызвали на допрос, но чиновница пропала. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента.
Ее задержали 6 октября 2021 года, когда она сама явилась в Следственное управление МВД. С 7 октября она находится в СИЗО. Свою вину Марина Ракова не признает.

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Комментарии (20)

SERGEY111
Ну в таком случае хорошую наколку она заслужила которая в дальнейшей жизни ей может реально пригодиться чем какая либо нынешняя медалька от правительства
260602101
Брейвик малость поудобней сидит.... и это при том что в Норвегии нету духовных скреп.
Артист ритуальных услуг
Ну наконец-то и до фсин докатилась необходимость в формировании положительного образа в сми! Ожидаю спасения заключенными утопающих в грибанале!
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