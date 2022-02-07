Хармса врагом не называли, но надо разобраться. Как чиновники и депутаты выходят из тени 37-го

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Сюжет с учителем Серафимой Сапрыкиной и стихами обэриутов за сутки долетел до Кремля. Правда, за заголовком «пресс-секретарь президента прокомментировал...» скрывалось ожидаемое: «Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать».

Министр просвещения Сергей Кравцов высказался примерно в том же ключе — надо разобраться. Однако в целом призвал более чутко относится к преподавателям: «У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет «включать дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми».



Депутат-яблочник петербургского ЗакСа Борис Вишневский сообщил, что направит запрос в комитет по образованию. «Такое не должно сходить с рук, - написал он на своей странице. - И да, в том же Центральном районе администрация хочет уничтожить изображение Хармса. Знаковое совпадение».

Воздержаться от очевидных параллелей призвал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Боярский. «Я понимаю, что заголовки про возвращение в 37-й год продаются очень хорошо, но они не имеют никакого отношения к произошедшему, - заявил депутат. - Ни Хармс, ни Введенский не были запрещены и запрещены никогда не будут. Ни о какой литературной цензуре речи быть не может. По какой причине сотрудник библиотеки месяц назад уволилась из школы после того, как ее попросили не менять учебный план, детально предстоит еще разобраться».

Администрация Центрального района Петербурга, кажется, уже разобралась: «Серафиму Сапрыкину не увольняли, она уволилась по собственному желанию, — отметили в пресс-службе. — При этом директор школы Светлана Лебедева не произносила приписываемых ей слов о «врагах народа» и «пособниках фашистов». Будет ли в этой связи Светлана Лебедева предъявлять какие-либо претензии к Сапрыкиной, зависит уже от директора».



Позже дали пояснения: «Сапрыкина без согласования с руководством гимназии самостоятельно изменила тему занятия», после чего директор Светлана Лебедева провела с ней беседу о том, что учебного плана необходимо придерживаться. Фразы о «врагах народа» не звучали, говорят чиновники.

Неизвестно, как это повлияет на щедрость «Музея истории ГУЛАГа», который пригласил Лебедеву на свою экспозицию и обещал «оплатить проезд и проживание за свой счёт». «Конечно, мы всегда рады провести экскурсию всем, кто сомневается в репрессиях или считает, что место этой величайшей трагедии в истории нашей страны «на богемных кухнях», - говорится на официальной странице учреждения.

Член СПЧ при президенте Александр Асмолов рассказал «МК», что попросил совет по правам человека взять ситуацию на контроль: «Перед нами возник один из самых опасных прецедентов: учителя в буквальном смысле слова принудили покинуть гимназию, в которой она качественно преподавала».

Справка:

Свою версию событий, предшествовавших увольнению из 168-й школы, Серафима Сапрыкина изложила в Facebook накануне. По ее словам, директор Светлана Лебедева «с пугающе искаженным гневом лицом» приказала ей уволиться, так как учительница читала десятиклассникам «стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича».



Более подробно об этом Сапрыкина рассказала в интервью «Фонтанке». Районная администрация отрицает факт такой беседы.

