Пенсионерка в Воронежской области бросилась в ледяную реку, чтобы спасти хаски

Видео: kolbina_olga_imperium / Instagram

Жительница Воронежской области вытащила из речки упавшую в воду хаски. Собака к тому времени так обессилела, что не могла выбраться сама, и женщине пришлось разбивать лед собственным телом.

Около двух часов дня 6 февраля 65-летняя Галина гуляла с подругами у реки Черная Калитва в районе пляжа Гельбино в Россоши, как вдруг услышала вой собаки. Увидев в речке хаски, которая обессилела уже настолько, что не могла пробраться сквозь лед, женщина, не раздумывая, разделась и бросилась на помощь. Других вариантов не было — схватиться за ветку собака бы не смогла, рассказала Галина ГТРК «Воронеж».