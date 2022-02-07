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Пенсионерка в Воронежской области бросилась в ледяную реку, чтобы спасти хаски

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Видео: kolbina_olga_imperium / Instagram

Жительница Воронежской области вытащила из речки упавшую в воду хаски. Собака к тому времени так обессилела, что не могла выбраться сама, и женщине пришлось разбивать лед собственным телом.

Около двух часов дня 6 февраля 65-летняя Галина гуляла с подругами у реки Черная Калитва в районе пляжа Гельбино в Россоши, как вдруг услышала вой собаки. Увидев в речке хаски, которая обессилела уже настолько, что не могла пробраться сквозь лед, женщина, не раздумывая, разделась и бросилась на помощь. Других вариантов не было — схватиться за ветку собака бы не смогла, рассказала Галина ГТРК «Воронеж».

Женщина пробила хаски путь сквозь лед собственным телом, помогла доплыть до берега и выбраться на сушу. Собака, хромая, отошла от воды, не в силах даже отряхнуться. Подруги сначала подумали, что она сломала лапу, но потом ей вроде стало лучше, добавила Галина. Женщины обтерли хаски платком и варежками, после чего спасительница пробежалась вместе с ней вдоль леса, чтобы согреться. Позже собака увязалась за каким-то мужчиной.

В результате спасательной операции Галина получила синяки и порезы ото льда, но о сделанном не жалеет. Негативные комментарии в соцсетях ее задевают: некоторые пользователи назвали ее поступок глупым и опасным. Раньше женщина занималась зимним плаванием и, хоть бросила это увлечение во время пандемии, продолжает ходить на йогу и бегать, однако, даже если бы не плавала, не смогла бы пройти мимо, бросив животное в беде, сказала она «Вести — Воронеж». Это уже не первый случай для нее: летом Галина вытащила из воды тонущего мальчика.

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Комментарии (6)

alexpv
Молодец, побольше бы таких людей!!! Здоровья и удачи ей и спасенной собаке!!
Fosgen
Выглядит не в пример достойней и разумнее одной одержимой, 9 дней разыскиваемой впоследствии немалыми силами подо льдом Оредежа всю середину января.
Здоровья ей и питомцу.
chip1
Герасим брел домой опустив голову, ему было жалко Му-Му, но его зарплата на заводе олигарха Пупкина не позволяла выжить двоим, а тут еще железная тетушка подвернулась!
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