В Петербурге — минимум пробок, но они есть. Массовое ДТП заблокировало Ленинский

Ленинский проспект заблокировали неподалёку от пересечения с Московским проспектом. Общественный транспорт встал, сообщает читатель «Фонтанки» Фил через телеграм-бот.
Сложно на перекрестке Косыгина и Индустриального проспектов. «Чижики» едут с опозданием, машины стоят», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, там с ночи не работает светофор.
«Да... Знатная там стоямба. «Чижикам» — «морковка». Их никто не пропускает. В 8 часов утра звонила, мне сказали, что заявка уже принята. Но неработающий светофор собирает всё больше и больше машин», — рассказывает Елена.
На Московском шоссе в Ленсоветовском собирается пробка в сторону Славянки. «Аккорд» подустал немного. Колёсики поехали в разные стороны», — пишут в «ДТП и ЧП».
Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 7 февраля составила 4 балла по шкале «Яндекса», что на 2 балла меньше, чем обычно зимой. Однако в последние две недели «четвёрка» по утрам и «тройка» после 9 часов становятся привычными показателями. Резко снизился и пассажиропоток в общественном транспорте, в метро стало меньше поездов. В Москве наблюдается аналогичная тенденция. Её можно связывать с тем, что из-за заболеваемости «омикроном» многие учреждения, в том числе образовательные, переходят на дистанционную работу.