В Петербурге — минимум пробок, но они есть. Массовое ДТП заблокировало Ленинский

Ленинский проспект заблокировали неподалёку от пересечения с Московским проспектом. Общественный транспорт встал, сообщает читатель «Фонтанки» Фил через телеграм-бот.



Сложно на перекрестке Косыгина и Индустриального проспектов. «Чижики» едут с опозданием, машины стоят», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, там с ночи не работает светофор.



Поделиться Поделиться







«Да... Знатная там стоямба. «Чижикам» — «морковка». Их никто не пропускает. В 8 часов утра звонила, мне сказали, что заявка уже принята. Но неработающий светофор собирает всё больше и больше машин», — рассказывает Елена.



На Московском шоссе в Ленсоветовском собирается пробка в сторону Славянки. «Аккорд» подустал немного. Колёсики поехали в разные стороны», — пишут в «ДТП и ЧП».



Поделиться Поделиться





