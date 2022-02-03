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Из-за ковида пассажиропоток метро в Петербурге упал. Теперь станет меньше и поездов

Из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Петербурге пассажиропоток метрополитена упал на четверть по сравнению с первым месяцем года. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе метрополитена.

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Но свободных мест в вагонах не прибавится — на предприятии решили сократить «размеры движения поездов». В переводе на русский язык это означает сокращение количества транспортных средств.

В пресс-службе метрополитена отметили, что их работники тоже болеют, больничных листов начали выдавать больше.

«При этом оптимизация рабочих смен позволяет обеспечивать установленные размеры движения и сохранять высокий уровень качества пассажирских перевозок, их безопасность и бесперебойность», — добавили в пресс-службе.

Накануне в комтрансе рассказали, что за неделю пассажиропоток в общественном транспорте упал на 12%.

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Комментарии (16)

Nikita Zh
какой-то ломанный у автора перевод на русский язык
vader
Давно нужно метро вообще закрыть. Наземный транспорт ликвидировать. Автомобили не пускать в город. Население выселить из центра на окраину, а с окраины за полярный круг. Вот только тогда и заживем.
266410437
Все должно быть как и раньше - пустых вагонов быть не может, должны быть набиты битком вагоны.
Разницу оплаченных билетов и полученных субсидий кому и когда вернут?
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