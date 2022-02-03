Из-за ковида пассажиропоток метро в Петербурге упал. Теперь станет меньше и поездов

Но свободных мест в вагонах не прибавится — на предприятии решили сократить «размеры движения поездов». В переводе на русский язык это означает сокращение количества транспортных средств.



В пресс-службе метрополитена отметили, что их работники тоже болеют, больничных листов начали выдавать больше.



«При этом оптимизация рабочих смен позволяет обеспечивать установленные размеры движения и сохранять высокий уровень качества пассажирских перевозок, их безопасность и бесперебойность», — добавили в пресс-службе.

