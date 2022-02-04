Друг бывшего помощника доктора Курпатова после новых обысков в квартире на севере Петербурга остался в статусе свидетеля

Новые обыски по «делу доктора Курпатова» для друга его бывшего помощника Алексея Прорешного обернулись только нервотрепкой, но не сменой процессуального статуса.



Как стало известно «Фонтанке», после того как полиция несколько часов обыскивала квартиру в Приморском районе, Прорешного увезли в отдел, где несколько часов допрашивали. Ближе к ночи мужчину отпустили, оставив его в статусе свидетеля по делу о мошенничестве.



«Фонтанка» писала, что следствие искало в квартире, которую уже обыскивали в октябре 2021 года после задержания Иевского, доказательства того, что деньги, которые доверил Курпатов своему доверенному лицу, расходовались не на нужды патрона. Прорешного, который жил в квартире вместе с Иевским, заподозрили в соучастии, однако на данный момент подтверждения этому не нашлось.

