Полиция проводит новые обыски по «делу доктора Курпатова» на севере Петербурга

Обыски проводятся 3 февраля в съемной квартире в Приморском районе, где после ареста Иевского живет его знакомый Алексей Прорешный, стало известно «Фонтанке».



В этой квартире помощник Курпатова жил после ухода от него. Там же, по предварительной информации, во время первых обысков в октябре нашли свидетельство о браке Иевского и Прорешного, заключенном около 1,5 лет назад в Португалии. Отметим, что родственники Иевского опровергают факт изъятия этого документа из квартиры.



С Алексеем бывший помощник Курпатова знаком более пяти лет. Как говорят, следствие полагает, что он пользовался деньгами, которые якобы мошенническим путем вывел Иевский со счетов доктора во время их совместной жизни и работы.

