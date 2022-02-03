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Полиция проводит новые обыски по «делу доктора Курпатова» на севере Петербурга

Полиция Петербурга ищет свидетельства мошеннических действий бывшего помощника доктора Андрея Курпатова в квартире, где Иевский жил с другим мужчиной после ухода от патрона.

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Обыски проводятся 3 февраля в съемной квартире в Приморском районе, где после ареста Иевского живет его знакомый Алексей Прорешный, стало известно «Фонтанке».

В этой квартире помощник Курпатова жил после ухода от него. Там же, по предварительной информации, во время первых обысков в октябре нашли свидетельство о браке Иевского и Прорешного, заключенном около 1,5 лет назад в Португалии. Отметим, что родственники Иевского опровергают факт изъятия этого документа из квартиры.

С Алексеем бывший помощник Курпатова знаком более пяти лет. Как говорят, следствие полагает, что он пользовался деньгами, которые якобы мошенническим путем вывел Иевский со счетов доктора во время их совместной жизни и работы.

Алексей Иевский работал личным помощником у известного доктора Андрея Курпатова и состоял с ним в личных отношениях. Доверие в паре было настолько велико, что патрон не смотрел на то, как ведет дела его помощник. Но после расставания он написал заявление в полицию о мошенничестве на сумму более 9 млн, которое якобы Иевский провернул у него за спиной, пользуясь выданной доверенностью на ведение финансовых дел.

Иевского суд на время расследования поместил в СИЗО.

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Комментарии (17)

VKuser466047967
Прорешный ? )))) Дырявый он !!!! ))))
261224401
В моем пониманиии, правильный принцип был в свое время в армии СГА (Соединенных Государств Америки) - "Не спрашивай, не говори"... Это не потому, что я кого-то желаю оправдать или унизить, просто чем меньше об этом будут говорить, тем, наверное, меньше этого всего будет рекламироваться...
PROM
интересная новость, Фъ любит своих
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