Беглов предложил главе муниципалитета «Лиговка-Ямская» инициировать свою отставку.........

В письме утверждается, что Войтановский нарушил закон о противодействии коррупции. «Фонтанке» Изотов пояснил, что речь идёт о разных декларациях, которые в прошлом году сдавал Войтановский. Собираясь участвовать в выборах в Законодательное собрание, он сдал одну декларацию, скромную, утверждает Изотов. А в качестве главы муниципального образования и депутата был якобы представлен совсем другой отчет.

Отправить в отставку по предложению губернатора главу совета должны сами депутаты, однако они уже несколько месяцев они не собирались на заседания: «Реализовать всё это не просто. Для того, чтобы исполнить инициативу губернатора, совету надо провести заседание. Совет у нас не собирался с 14 апреля того года. Инициатором собрания совета может быть только сам глава [совета Войтановский]», — пишет Изотов.



В прошлом году муниципальные депутаты «Лиговки-Ямской» попытались самостоятельно инициировать отставку Войтановского, однако Смольнинский районный суд признал их действия незаконными.



Фамилия главы муниципалитета часто появляется в новостях. Год назад он жаловался на оппозиционного депутата Александра Изотова за то, что тот якобы украл чайные ложки из муниципалитета, но затем Войтановский проиграл суд о защите чести и достоинства. Его подчиненная Наталья Калинина записала клип со словами «Не Путин и не Ходорковский, мой мужчина — Войтановский!» В прошлом году оппозиционные депутаты «Лиговки-Ямской» опубликовали документы о зарплате в местной администрации округа. У заместителя главы в октябре 2020 года оклад составил около 29 тысяч рублей. Помимо этого, ему, как следует из документов, выплатили различные доплаты, матпомощь и другое. В частности, он получил «единовременное начисление» в размере 328,5 тысяч рублей. Общая сумма его зарплаты за месяц составила 426,65 тысяч рублей.

