Депутаты петербургского МО «Лиговка-Ямская» проголосовали за отставку главы — единоросса Войтановского

Семь из десяти депутатов муниципального образования «Лиговка-Ямская» на заседании 4 июня проголосовали за отставку главы МО, единоросса Вадима Войтановского, в том числе снятие поддержали двое выдвиженцев от партии власти. Об этом «Фонтанке» рассказал депутат Михаил Шабалкин.



«Присутствовали 7 из 9 депутатов, кворум был. Дверь в муниципалитет была закрыта, проводили заседание в соседней парадной. Присутствовали жители, полицейские, участковый. Проголосовали единогласно за то, чтобы дать неудовлетворительную оценку главе муниципального образования Войтановскому за 2 года, 2019-й и 2020-й, — пояснил Шабалкин. — На основании этого, согласно уставу, проголосовали единогласно за удаление его в отставку».

