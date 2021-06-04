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Депутаты петербургского МО «Лиговка-Ямская» проголосовали за отставку главы — единоросса Войтановского

В Петербурге отправили в отставку главу муниципального образования из партии власти

Семь из десяти депутатов муниципального образования «Лиговка-Ямская» на заседании 4 июня проголосовали за отставку главы МО, единоросса Вадима Войтановского, в том числе снятие поддержали двое выдвиженцев от партии власти. Об этом «Фонтанке» рассказал депутат Михаил Шабалкин.

«Присутствовали 7 из 9 депутатов, кворум был. Дверь в муниципалитет была закрыта, проводили заседание в соседней парадной. Присутствовали жители, полицейские, участковый. Проголосовали единогласно за то, чтобы дать неудовлетворительную оценку главе муниципального образования Войтановскому за 2 года, 2019-й и 2020-й, — пояснил Шабалкин. — На основании этого, согласно уставу, проголосовали единогласно за удаление его в отставку».

В том числе за отставку Войтановского проголосовали двое представителей «Единой России».

Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета стал заместитель Войтановского Сергей Ильин. Кроме того, совет принял решение ликвидировать МКУ «Лиговка-Ямская». И предпринял попытку избрать главу местной администрации, однако ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

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