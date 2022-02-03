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Контрактника, случайно застрелившего солдата-срочника в Подмосковье, отпустили на свободу

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Военный суд отпустил на свободу прапорщика Магомеда Олигова, застрелившего солдата-срочника в Подмосковье. Скорее всего, Олигову будет назначена подписка о невыезде. Об этом вечером 3 февраля сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, роковой выстрел случился из-за глупой шутки. В тот день 50-летний старший прапорщик Магомед Олигов заряжал пистолет, но отвлёкся и случайно загнал патрон в ствол. Олигов должен был отвезти секретные документы, но в этот момент его отвлёк срочник Владислав Волков. Измотанный прапорщик в шутку направил ствол на военнослужащего со словами «сейчас мы с тобой разберёмся». Олигов и не думал нажимать на курок, но в следующую секунду грянул выстрел. На лице срочника нашли пороховые следы — это значит, что Олигов выстрелил с близкого расстояния, пишет Baza.

В отношении прапорщика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 (нарушение правил обращения с оружием). Олигову может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Фонтанка» писала, что трагедия произошла в одной из воинских частей в Подмосковье 31 января.

О том, что рассказал о прапорщике Олигове, застрелившем срочника, его бывший сослуживец, читайте в нашем материале.

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Комментарии (13)

sergeant-1
50-летний?? В армии тоже пенсионный возраст подняли?
kran_5e4d90f982a4f
вообще то это умышленное убийство, все кто служил и имел дело с боевым оружием это понимают... но магомед...куды мы прикатились? ни законов, ни правды ...ничего человеческого не осталось
ДуремарСПб.
Какой то сюрр.За сломанную руку сотруднику при исполнении домашний арест.За убийство сослуживца домашний арест.Показал по ютубу дачу Путина - террорист ,сидишь в тюрьме.
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