Контрактника, случайно застрелившего солдата-срочника в Подмосковье, отпустили на свободу

Военный суд отпустил на свободу прапорщика Магомеда Олигова, застрелившего солдата-срочника в Подмосковье. Скорее всего, Олигову будет назначена подписка о невыезде. Об этом вечером 3 февраля сообщает Baza.



По данным Telegram-канала, роковой выстрел случился из-за глупой шутки. В тот день 50-летний старший прапорщик Магомед Олигов заряжал пистолет, но отвлёкся и случайно загнал патрон в ствол. Олигов должен был отвезти секретные документы, но в этот момент его отвлёк срочник Владислав Волков. Измотанный прапорщик в шутку направил ствол на военнослужащего со словами «сейчас мы с тобой разберёмся». Олигов и не думал нажимать на курок, но в следующую секунду грянул выстрел. На лице срочника нашли пороховые следы — это значит, что Олигов выстрелил с близкого расстояния, пишет Baza.

