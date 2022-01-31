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«То мороженое купит, то печенье на всех». Бывший сослуживец рассказал о прапорщике, застрелившем срочника

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Старший прапорщик, которого подозревают в убийстве срочника в воинской части, хорошо относился к солдатам, шутил над ними и не перегибал. Об этом 31 января рассказал его бывший сослуживец «Газете.Ru».

«К [погибшему] он относился хорошо, когда я еще с ним служил. К имуществу он строго относился, мог за испорченное или утерянное имущество отругать, допустим. Как старшина он был ответственным, всегда был готов помочь кому-то, какие-то вопросы срочников решить. Нашему подразделению помогал во время тревог. И за свой счет то мороженое купит, то печенье на всех и раздаст на ужин или обед. Офицеры его все уважали», — говорит мужчина.

Ранее по факту гибели военнослужащего в Подмосковье было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 31 января старший прапорщик по приказу командира части получил закрепленное за ним оружие и боеприпасы — для выполнения спецзадачи по сопровождению воинского груза. В казарме он случайно выстрелил из пистолета и попал в ефрейтора-срочника, который от ранения скончался.

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Комментарии (9)

lamer
Неосторожное обращение с оружием. Очень распространенное явление.
261933551
Никогда не направляй оружие на человека. Странно, что опытный прапорщик так ошибся.
Brevnault
То мороженое купит, то из пистолета саданет. Не стабильный он был.
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