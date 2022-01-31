«То мороженое купит, то печенье на всех». Бывший сослуживец рассказал о прапорщике, застрелившем срочника

Старший прапорщик, которого подозревают в убийстве срочника в воинской части, хорошо относился к солдатам, шутил над ними и не перегибал. Об этом 31 января рассказал его бывший сослуживец «Газете.Ru».



«К [погибшему] он относился хорошо, когда я еще с ним служил. К имуществу он строго относился, мог за испорченное или утерянное имущество отругать, допустим. Как старшина он был ответственным, всегда был готов помочь кому-то, какие-то вопросы срочников решить. Нашему подразделению помогал во время тревог. И за свой счет то мороженое купит, то печенье на всех и раздаст на ужин или обед. Офицеры его все уважали», — говорит мужчина.

