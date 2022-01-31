После гибели срочника в Подмосковье возбудили уголовное дело

По факту гибели военнослужащего в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.



Предварительно установлено, что 31 января старший прапорщик по приказу командира части получил закрепленное за ним оружие и боеприпасы — для выполнения спецзадачи по сопровождению воинского груза. В казарме он случайно выстрелил из пистолета и попал в ефрейтора-срочника, который от ранения скончался.

