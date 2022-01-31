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После гибели срочника в Подмосковье возбудили уголовное дело

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По факту гибели военнослужащего в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Предварительно установлено, что 31 января старший прапорщик по приказу командира части получил закрепленное за ним оружие и боеприпасы — для выполнения спецзадачи по сопровождению воинского груза. В казарме он случайно выстрелил из пистолета и попал в ефрейтора-срочника, который от ранения скончался.

Ранее сообщалось, что смерть военнослужащего произошла из-за ошибки контрактника, который «грубо нарушил правила обращения с оружием».

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Комментарии (3)

iayaaz
убитый Владислав В., выстреливший Магомед О. как-то так...
Serg_I
Владимир Высоцкий
Рядовой Борисов

«Рядовой Борисов!» — «Я!» — «Давай, как было дело!» —
«Я держался из последних сил:
Дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело…
Только — я его предупредил!

На первый окрик «Кто идёт?» он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!»
Я чуть замешкался, и не вступая в спор,
Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор». —

«Бросьте, рядовой, давайте правду — вам же лучше!
Вы б его узнали за версту…» —
«Был туман… узнать не мог… темно, на небе тучи…
Кто-то шёл — я крикнул в темноту.
261847251
Пистолет в кобуре случайно выстрелил и попал никак не мимо срочника-ефрейтора.
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