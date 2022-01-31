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В Подмосковье контрактник случайно застрелил срочника

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В Подмосковье из-за неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий. Командование воинской части проводит проверку вместе с правоохранительными органами, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа.

По предварительным данным, утром 31 января контрактник грубо нарушил технику безопасности в комнате хранения оружия и «произвёл непроизвольный выстрел». Находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение.

На месте работает комиссия, все обстоятельства устанавливаются.

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Комментарии (4)

VKuser49193372
Опять дедовщина
мухомор
Случайно?
Так же случайно, как Андрей Артемьев в 26-м отделе полиции УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга вставил в рот Дмитрию Демидову пистолет и застрелил, а потом суд посчитал это причинением смерти по неосторожности и дал год и 9 месяцев колонии...
Оркраб
А чего имена героев не написали?
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