В Подмосковье контрактник случайно застрелил срочника

В Подмосковье из-за неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий. Командование воинской части проводит проверку вместе с правоохранительными органами, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа.
По предварительным данным, утром 31 января контрактник грубо нарушил технику безопасности в комнате хранения оружия и «произвёл непроизвольный выстрел». Находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение.
На месте работает комиссия, все обстоятельства устанавливаются.