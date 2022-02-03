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Эрдоган выразил готовность принять Путина и Зеленского в Анкаре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары принять встречу лидеров России и Украины.

«Я снова выражаю готовность Турции принять у себя лидеров России и Украины», — цитирует заявление Эрдогана по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве 3 февраля РИА Новости.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее отметил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. При этом Турция готова устроить встречу в «минском» формате, сообщал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Фонтанка» писала о заявлениях Эрдогана о намерении сыграть «любую роль» для нормализации отношений Москвы и Киева. В Кремле попытки Турции помочь с урегулированием ситуации на Украине поприветствовали.

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Комментарии (6)

266410437
а товарищ Си Лукашенко на олимпийский банкет в Пекине не пригласил.
AlBerkut
А рояль приготовил?
Без него нещитово, пусть в ээээ... четыре руки, ой, то есть два смычка сыграют😂😂😂
Artem_9
Султан троллит Зелебобика по-черному)))
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