Эрдоган выразил готовность принять Путина и Зеленского в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары принять встречу лидеров России и Украины.



«Я снова выражаю готовность Турции принять у себя лидеров России и Украины», — цитирует заявление Эрдогана по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве 3 февраля РИА Новости.



Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын ранее отметил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. При этом Турция готова устроить встречу в «минском» формате, сообщал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

